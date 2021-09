Découvrez cette bande dessinée oubliée de Donkey Kong Country du Royaume-Uni

in

Voici quelques anecdotes sur Donkey Kong pour vous, et ne vous y trompez pas.

The Donkey Kong Jungle Action Special était une bande dessinée britannique sous licence officielle basée sur Pays de Donkey Kong pour la SNES et publié en 1995 par Fleetway Editions. Richard Burton (non, pas celui-là) est répertorié comme rédacteur en chef – les fans de bandes dessinées pourraient reconnaître son nom dans la bande dessinée britannique de science-fiction 2000AD, ainsi que la publication britannique à succès Sonic le comique, qui a également été publié par Fleetway.

Pour une raison quelconque, nous ne l’avons jamais vu répertorié dans les bases de données de bandes dessinées en ligne, en vente sur eBay, ni même aucune mention de celui-ci. C’est presque comme si on l’avait oublié. Réparons ça, d’accord ?

Puisque nous en avons une copie, nous avons décidé de l’archiver pour la postérité et de la partager avec le lectorat de Nintendo Life.

Quelle meilleure façon de célébrer la série Donkey Kong qui déplace 65 millions d’unités, n’est-ce pas ? Prendre plaisir!

