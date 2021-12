Découvrez cette introduction inédite à la fraternité sonore désormais décanonisée de BioWare

Image : Séga

Sonic Chronicles : La Confrérie Noire a plus de dix ans maintenant et représente une entrée unique dans la série Sonic. Développé par les spécialistes du RPG BioWare – responsable de goûts de Effet de masse et Dragon Age – Sonic Chronicles n’a malheureusement jamais eu de suite.

Maintenant, l’expert en animation de jeux vidéo et auteur Jonathan Cooper a partagé quelque chose de nouveau concernant le jeu – une séquence d’introduction animée qui a été supprimée du produit final. Selon Cooper, Sega a décidé de couper l’animation et a plutôt utilisé un montage de séquences de gameplay pour l’intro.

L’intro a été créée par les animateurs principaux Joel MacMillan et Nick DiLiberto, et peut être visionnée pour la première fois dans son intégralité ci-dessous.

Sonic Chronicles (2008), cinématique d’introduction 2D inédite. Cela n’a jamais été montré auparavant dans son intégralité. pic.twitter.com/T7wgxKqmb6— Jonathan Cooper (@GameAnim) 21 décembre 2021

Sorti en 2008, Sonic Brotherhood a obtenu un très respectable 8/10 dans notre revue. Nous l’avons dit:

Si vous êtes assez patient pour ignorer quelques petits détails et que vous souhaitez investir du temps dans un RPG décent avec une distribution attrayante de personnages, ne cherchez pas plus loin que Sonic Chronicles sur la Nintendo DS.

Dans les nouvelles connexes, il s’avère que Sonic Chronicles a été retiré du canon Sonic.

Merci à Greatsong pour le conseil !