Découvrez cette superbe revue Microsoft Surface Duo 2 de Windows Central

Nos amis de Windows Central viennent de publier leur avis sur le Microsoft Surface Duo 2, et alerte spoil il obtient quatre étoiles sur cinq.

Il s’agit d’une amélioration notable par rapport au Surface Duo d’origine, qui, dans notre examen, était simplement décrit comme un « gâchis brûlant ». Cependant, il faut s’y attendre compte tenu de toutes les mises à niveau que Microsoft a intégrées à cet appareil relativement mince.

Le nouveau Surface Duo 2 est alimenté par le chipset Snapdragon 888 trouvé dans les meilleurs téléphones Android de cette année. Cela s’accompagne de performances plus rapides et, plus particulièrement, de la 5G, qui manquait au Duo de première génération.

La situation de la caméra a été améliorée maintenant que Microsoft ne s’appuie plus sur un seul capteur interne. À l’arrière se trouve une configuration à trois caméras avec des téléobjectifs standard larges, ultra-larges et 2x.

Les écrans ont également obtenu une belle bosse, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur les deux panneaux et une légère courbe qui permet aux utilisateurs de vérifier les notifications lorsque l’appareil est fermé.

Sans parler de l’augmentation de la RAM, de l’option de stockage supplémentaire et des mises à niveau logicielles trouvées dans tout l’appareil, qui exécute Android 11 prêt à l’emploi.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une mise à niveau impressionnante par rapport au Surface Duo de première génération, élégant mais décevant. Du moins sur papier. Bien sûr, la vraie question est de savoir comment il fonctionne dans la vraie vie, surtout compte tenu de son prix de 1500 $.

Si vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles cet appareil obtient quatre étoiles, consultez la revue Microsoft Surface Duo 2 de Windows Central et décidez par vous-même si le dernier appareil Android à double écran mérite un coup d’œil.

