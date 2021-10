Découvrez combien il en coûte à Apple pour créer un iPhone 13 Pro

Le dernier produit phare de Manzana, les iPhone 13 Pro, a été mis en vente en Espagne en dernier 17 septembre, et des milliers d’utilisateurs n’ont pas tardé à obtenir le leur. Nous rappelons que le prix de ce dernier téléphone mobile varie de 809 euros (Iphone mini) haut 1 259 euros (iPhone 13 Pro Max).

Les nouveaux modèles d’iPhone 13

Autres sources

Un portail spécialisé dans la technologie, comme Informations techniques, a voulu réaliser une étude et découvrir la valeur de chaque pièce nécessaire pour réaliser le iPhone 13 Pro. A partir de la connaissance du prix de chaque composant, le portail a voulu connaître le prix d’usine qu’il en coûte à Apple pour générer son dernier téléphone intelligent.

La différence d’investissement entre l’iPhone 12 et 13

Après plusieurs calculs, la conclusion du portail spécialisé est que générer un iPhone 13 Pro, sans ajout de R&D ou de logiciel, cela coûterait quelques 20 dollars plus que l’appareil qui a été présenté en 2020.

Les différences entre l’iPhone 12 et 13

Autres sources

Après avoir fait plusieurs estimations, générez un iPhone 12 Pro coûterait à l’entreprise un total de 548,50 $, tandis qu’un iPhone 13 Pro atteindrait un investissement de 570 $.

Ainsi, selon les estimations, produire un iPhone 12 Pro impliquait un investissement de 548,50 $alors qu’un iPhone 13 Pro coûte 570 $. La raison principale est l’augmentation des nouveaux composants, qui, cependant, n’est pas reflétée dans le prix de détail final.

Modifications apportées par l’iPhone 13 Pro

Les Ressource plus cher requis pour fabriquer l’iPhone 13 Pro est le Puce bionique A15, la Mémoire flash et les sous-systèmes de la filtrer. On se souvient que la couverture arrière est un peu plus chère que celle réalisée l’année dernière. Ainsi, la marge bénéficiaire serait un peu inférieure à ce qu’Apple réalisait avec la génération précédente.

On rappelle que l’iPhone 13 Pro n’a pas ajouté beaucoup de nouveautés par rapport au 12, au-delà du nécessaire changement de la puce, qui dispose désormais d’un A15 bionique. D’autre part, appareils photo qui porte intégré ils sont beaucoup plus Avancée.

Lire aussi