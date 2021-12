Découvrez combien vous avez gagné à la loterie de Noël 2021

24/12/2021 à 16h12 CET

AR, .

Des millions d’Espagnols jouent chaque année à la loterie de Noël, à laquelle le 22 décembre dernier est revenu distribuer des centaines de millions d’euros en plusieurs lots. Les principaux sont déjà bien connus, mais la liste des dixièmes gagnants ne s’arrête pas là. Il y en a beaucoup d’autres qui ont leur récompense.

Le tirage de Noël a aussi la particularité que de nombreuses personnes jouent plus d’un numéro, à la fois individuellement et en partage. Par conséquent, quelques jours après le tirage, il est encore possible que les parieurs n’aient pas vérifié si l’un de leurs dixièmes a été attribué.

Cela peut être fait grâce à notre vérificateur de numéros de loterie de Noël. Dans ce moteur de recherche simple, il suffit de noter le numéro que l’on joue et de sélectionner le montant investi pour savoir si le dixième est attribué, ainsi que pour connaître le montant que l’on va facturer, le cas échéant.

La loterie de Noël est revenue mercredi dernier pour distribuer des millions dans toute la géographie espagnole lors d’un tirage au cours duquel El Gordo a dû attendre. Ce n’est que trois heures après le début du tirage que les enfants de San Ildefonso ont chanté 86148, le nombre le plus élevé de leur histoire, qui a porté chance aux voyageurs de la gare d’Atocha (Madrid), à Las Palmas de Gran Canaria, Santoña (Cantabrie) et Ayamonte (Huelva).

La plupart des séries Gordo, au total 129, ont été vendues au terminal de la gare AVE de Madrid, à Atocha, où passent chaque jour des milliers de voyageurs de toute l’Espagne, donc sans aucun doute les millions seront là. .

Le 72119, deuxième prix

Le deuxième prix était 72119 et tomba entier dans Basauri (Biscaye), dans l’administration située au 9, rue Nagusia, qui a distribué quelque 177 millions d’euros, distribués en grande partie par le club de handball local.

Il s’agit de l’Atlético Basauri Handball Club-Basauri Eskubaloi Taldea, qui a distribué 120 séries, environ 150 millions d’euros, en participations entre les membres de ses équipes, les membres de sa famille et les supporters.

Le numéro 72119 est doté de 1 250 000 euros à la série, ainsi le détenteur de chaque dixième gagne 125 000 euros.

Le troisième prix, pour 19517

Le troisième prix, doté de 500 000 euros par série (50 000 euros le dixième), correspondait au numéro 19517, a été vendu principalement à Valence (série 103).

La 16e administration de Valence a distribué 51,5 millions de ce nombre, largement répartis parmi les clients, les touristes et les abonnés à 19517 « tout au long de la vie ».

La chance a également souri avec le 19517 a Calella (Barcelone), avec 35 séries ; Almería (17), Granollers (Barcelone), avec 15, et deux à Badajoz.

Quatrième et cinquième prix

Les quatrième et cinquième prix ont été largement distribués par de nombreuses communautés autonomes, dans lesquelles l’archipel des Canaries a répété sa chance à plusieurs reprises.

Les quatrièmes prix étaient les numéros 42833 et 91179.

Et les quintes tombaient sur les dixièmes suivants : 24198, 26711, 34345, 69457, 70316, 89053, 89109 et 92052.