Découvrez comment décolorer vos cheveux à la maison, c’est possible !

Quiconque a déjà essayé de teindre ou de décolorer ses cheveux à la maison sait à quel point il est difficile d’obtenir un bon résultat. Mais calme toi. Ensuite, nous vous indiquerons les trucs et astuces à suivre pour ne pas abîmer vos cheveux.

Dans les publicités pour les produits capillaires – et plus particulièrement dans celles pour les teintures capillaires – les mannequins regardent crinières teintes et blanchies de scandale. Sain, lumineux et avec du volume. Mais, est-il possible d’obtenir le même résultat si on fait le traitement à la maison ? Oui et non.

Souvent, lorsque nous recourons à ces types de traitements, nous oublions que la couleur et le ton naturels de nos cheveux, ainsi que notre type de cheveux, jouent un rôle très important dans le résultat final. Mais, malheureusement, nous nous en rendons souvent compte alors que nous avons déjà appliqué le traitement et, malheureusement, il est trop tard. Savez-vous quelles sont les astuces pour se teindre les cheveux à la maison et être satisfait du résultat ? Continue de lire.

Votre navigateur ne peut pas afficher cette vidéo

Vidéo de Noelia Murillo

Comment est ta crinière ? Un facteur décisif

Par procuration, vous pouvez décolorer vos cheveux quel que soit votre type et votre couleur de cheveux. Cependant, il y a des cas où ce n’est pas l’idée la plus recommandée. De cette façon, l’opportunité ou non de décolorer vos cheveux dépend principalement de la structure de vos cheveux. C’est-à-dire, si vous avez déjà appliqué d’autres traitements nocifs sur vos cheveux, comme une décoloration antérieure ou permanente, est à éviter. Et c’est que dans les cheveux préalablement traités, la couleur est incrustée à un niveau très profond, donc, pour les décolorer à nouveau, il faudrait l’endommager à ce niveau de profondeur. Le résultat? Les mèches de cheveux, très fragilisées, peuvent casser.

Tu pourrais aussi aimer

Conseil d’Expert

Ne nous leurrons pas. La meilleure façon de teindre et de décolorer nos cheveux est de nous mettre entre les mains d’un professionnel. Si c’est le cas, il est probable qu’il nous conseillera que, pour que nos cheveux absorbent la couleur que nous recherchons, nous nous décolorons avant de teindre. C’est la meilleure méthode tant que nos cheveux n’ont pas été préalablement décolorés. Après ce traitement, vos cheveux pourront absorber la couleur de n’importe quel colorant. Bien entendu, il est recommandé, une fois le traitement terminé, de procéder à une hydratation intense. Sinon, les cheveux peuvent sembler faibles, ternes et trop cassants.

DIY : comment se teindre les cheveux à la maison ?

A l’écoute de tous ceux qui veulent s’aventurer décolorez vos cheveux à la maison, nous savons quels produits vous devez utiliser et les étapes à suivre. Tout d’abord, vous devez “blanchir” vos cheveux. Comment? avec un produit de blanchiment. Notre coup de coeur est le Blond Me Bond Enforcing de Schwarzkopf Professional, disponible sur Amazon pour 24,66 €. Ses molécules de couleur se dissolvent à l’intérieur du cheveu et extraient la couleur. Ensuite, ils sont enlevés avec un rinçage.

Il est probable qu’une fois que vous aurez extrait les molécules de couleur de vos cheveux, vous verrez des reflets jaunes. Il vous faut alors un second « rinçage » pour éliminer les traces de teinture. Comment l’obtenir? Avec un shampooing tonifiant. Notre préféré est le BOLD UNIQ by B Uniq Shampoo, disponible sur Amazon pour 19,95 €. Avec ses pigments violets, ce produit atteint neutraliser les pigments jaunes en un seul lavage.

Une fois que vous avez décoloré vos cheveux et qu’ils sont devenus blancs, ils pourront absorber la coloration de n’importe quel colorant. Si vous rêviez d’avoir des cheveux roses, violets, verts, bleus ou gris, c’est le moment. Vous pouvez montrer les cheveux que vous voulez!

Décoloration des cheveux : 3 astuces maison qui fonctionnent

Les soins bio et les remèdes maison Ils réussissent dans tout ce qui concerne les soins des cheveux et de la peau et, bien qu’il soit difficile de le croire, il existe également d’autres astuces naturelles avec lesquelles nous pouvons décolorer nos cheveux à la maison, sans avoir recours à des produits chimiques et sans abîmer excessivement nos cheveux. Vous n’y croyez pas ? Prends note.

1. Décoloration à la camomille

Si vous souhaitez décolorer vos cheveux, mais que vous ne voulez pas les abîmer excessivement ou risquer de les abîmer, nous vous conseillons de les décolorer à la camomille. Cet ingrédient est bien plus respectueux de vos cheveux que n’importe quel décolorant et, en plus, C’est si facile à appliquer.

Pour ce faire, vous devrez faire bouillir une poignée de fleurs de camomille et laisser refroidir. Lorsqu’il est chaud, appliquez uniformément sur les cheveux et laisser agir environ 30 minutes. Passé ce délai, clarifiez-le. Et voilà!

2. Blanchiment au miel

Le miel possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour la peau et les cheveux et, par conséquent, souvent utilisé comme remède à la maison à de nombreuses fins, qu’elles soient liées à la santé ou à la beauté. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi vous décolorer les cheveux avec ?

Pour le faire, Mélanger l’eau tiède et le miel dans un bol. Massez le mélange sur vos cheveux et laissez reposer pendant une heure. Pour éviter de vous tacher, couvre tes cheveux avec un bonnet de douche. Pour finir, lavez vos cheveux normalement et éclaircissez-les comme d’habitude.

Maria Viéitez

María est une éditrice de contenu numérique et actuel pour les femmes, et elle est claire que la communication est son truc. Séduit par la lecture, l’écriture et l’envie de…