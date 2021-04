Découvrez comment Hulk Hogan a manipulé Vince McMahon pour l’aider à voler le moment de Bret Hart et Yokozuna à WrestleMania 9 et devenir champion de la WWE

Vous vous souvenez de WrestleMania 9 en 1993?

Sinon, permet à talkSPORT de vous le rappeler. L’événement principal était le champion de la WWF Bret Hart affrontant le challenger brûlant, Yokozuna. Et Hulk Hogan a quitté le champion de la WWF.

Hulk Hogan a trouvé un moyen de terminer l’événement en haut

C’est la version courte. Bien sûr, l’histoire est bien plus compliquée.

Pour le contexte, Hulk Hogan était la plus grande star que l’industrie de la lutte ait jamais vue jusqu’à présent. Il avait grandi WrestleMania et la WWE sur son dos en tête d’affiche de sept des neuf premiers spectacles à l’apogée de WrestleMania 9.

Même ainsi, il n’y avait que tellement de choses à dire vos prières et à prendre vos vitamines que les fans voulaient faire. La course de Hogan au sommet de la WWE touchait à sa fin et McMahon se construisait autour de la «nouvelle génération».

Des personnalités comme Bret Hart et Shawn Michaels seraient les chefs de file de ce mouvement et Hart était avec la société depuis près d’une décennie à ce stade et n’a percé en tant que champion de la WWF qu’en 1992.

Bret Hart est l’un des meilleurs interprètes que la WWE ait jamais eu

Le plan à l’approche de WrestleMania était de couronner Yokozuna champion pour la première fois et de continuer sa querelle avec The Hitman. Cependant, comme Bruce Prichard l’a révélé dans le documentaire Yoko’s Icon sur le WWE Network, les plans ont changé à la dernière minute.

«Tout d’abord, pour WrestleMania 9, le plan était que Yokozuna soit notre champion pour l’avenir immédiat. Cela a changé le week-end de WrestleMania.

«Le raisonnement était à cause de la tournée internationale que nous avions à venir. Cela allait être la tournée d’adieu de Hulk à bien des égards et nous pensions qu’il serait préférable d’avoir Hulk comme champion. Sagesse rétrospective… [big sigh]. »

Bret Hart et Yokozuna était un match très attendu

Dans le livre de Hart, le Canadien donne beaucoup de détails sur ce qui s’est passé au cours de WrestleMania 9 et comment Hogan s’est frayé un chemin vers la première place.

«Le 2 avril 1993, [I] Je suis allé dans ma chambre juste à temps pour répondre à un appel de Vince, qui m’a demandé de venir dans sa suite pour parler. J’ai frappé à sa porte, et il a répondu avec ce sourire maladroit.

«Nous nous sommes assis et Vince a dit: ‘C’est ce que je veux faire. Je veux que tu lâches la ceinture à Yoko demain.

«Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Je me suis assis là, stupéfait alors qu’il expliquait comment Fuji allait me baiser en me jetant du sel au visage, m’aveuglant.

«Après que Yoko ait reçu la ceinture, Hogan se précipitait à mon aide et, d’une manière détournée, Hogan finirait par gagner la ceinture de Yoko sur-le-champ!

Hart et Yokozuna ont fini par travailler ensemble à WrestleMania l’année suivante

«Comme si je tendais mon épée à Vince, je lui ai dit que j’appréciais tout ce qu’il faisait pour moi et que je ferais ce qu’il voulait. Vince a dit: «Ne sois pas amer. J’ai encore de grands projets pour toi. Des morsures sonores ont traversé mon esprit de Vince m’assurant que j’étais le champion à long terme, et ne pas s’inquiéter pour Hulk Hogan, qui ne m’avait même pas encore parlé.

«Alors que je me levais pour partir, j’ai demandé: ‘M’avez-vous pris la ceinture parce que je n’avais pas fait un assez bon travail?’

« ‘Bien sûr que non! Je vais simplement dans une direction différente. C’est toujours en avant et en haut pour vous. Rien ne va trop changer pour vous.

«Au moment où je suis arrivé au vestiaire l’après-midi suivant, le mot que je perdais le titre avait été divulgué aux garçons.

«La plupart d’entre eux étaient calmes et certains étaient en colère. Les méchants garçons, Shawn [Michaels], «Taker et plusieurs autres ont exprimé leur profonde déception.

«Le fait de savoir que je perdais la ceinture ne m’a pas empêché de planifier un grand match. J’ai tout revu avec Yoko et conçu le match pour que tous les meilleurs coups soient laissés pour la dernière minute.

Bret Hart a dû faire signe à Hulk Hogan de monter sur le ring, mais il ne voulait vraiment pas le faire

«Hulk Hogan est arrivé avec son entourage: sa femme, son manager, Beefcake et Jimmy Hart. De toute évidence, il était au courant depuis le début, probablement depuis le premier jour de son retour.

«Maintenant, il agissait soudainement comme mon vieil ami perdu depuis longtemps et arborait un grand sourire qui m’appartenait à juste titre», a écrit Hart.

Ensuite, il s’est déroulé exactement comme McMahon l’a décrit. Hart s’est fait voler le titre, mais il n’a pas eu sa dernière minute d’action géniale parce que Yokozuna était trop fatigué. Hogan est descendu pour s’occuper de son « ami » trompé uniquement pour M. Fuji, le manager de Yokozuna, pour défier Hogan à un match sur-le-champ.

Avec les encouragements de Hart – du point de vue du scénario bien sûr – Hogan a accepté, esquivé le sel, a frappé la grosse botte et la jambe tombée et en une minute environ, il était le nouveau champion de la WWF et a fermé WrestleMania.

Hulk Hogan a agi sous le choc en PPV en direct, mais il était le cerveau derrière tout cela

Hart a poursuivi: «Quelques minutes plus tard, Hogan est venu me voir excité et heureux et m’a dit:« Merci, mon frère. Je ne l’oublierai pas. Je serai heureux de vous rendre la pareille. J’ai regardé mon vieil ami dans les yeux et j’ai dit: ‘Je vais m’en souvenir, Terry.’ «

Dans le même documentaire sur Yokozuna, Hogan admet qu’il a planté l’idée dans la tête de McMahon. Il n’a eu aucun problème à voler la vedette à Hart et Yokozuna et il a réussi à se frayer un chemin dans la plus grande place de l’industrie une fois de plus.

Ce qui le rend encore plus fou, c’est le fait que tout le monde savait que Hogan partait. Mais McMahon a vu la puissance de la star de Hogan et a pensé qu’il pourrait faire une plus grande star du prochain champion en les faisant battre Hogan.

Qui battrait Hogan et comment serait le problème que McMahon aurait dû anticiper.

«Au meilleur de mes souvenirs, je savais que je partais. Je ne me souviens pas si j’allais faire un film, mais j’ai parlé [Vince McMahon] dans, « Hé mec, quelle est la fin de l’événement principal? »

«Il m’a dit ce que c’était et j’ai dit: ‘Frère, si je sors et aide Bret Hart. Hulk Hogan, Yokozuna, vous pouvez nous réserver dans le prochain pay-per-view.

Malgré leurs différences au fil des ans, il est bien connu que Hulk Hogan est la superstar qui a vraiment construit la WWE et Vince McMahon l’a favorisé.

«C’était mon idée farfelue et cela a provoqué toute une controverse. C’était l’une de ces situations audibles de type ouest sauvage et sauvage. Vous connaissez? »

McMahon avait appelé Hart un mois après WrestleMania et lui avait dit qu’il récupérait la ceinture. Il a ensuite dû rappeler Hart et lui expliquer que Hogan ne voulait pas lui donner la ceinture, ce qu’il avait promis de faire après WrestleMania 9.

C’est alors que les problèmes se sont transformés en véritable chaleur.

Dans l’esprit de Hogan, il a toujours dit à McMahon qu’il voulait le ramener à Yokozuna. Cela faisait partie du plan qu’ils avaient initialement concocté. De plus, McMahon a déclaré à Hart Hogan qu’il ne croyait pas qu’il était prêt à être le champion du monde.

«J’ai eu du mal à mettre la ceinture sur la bonne personne parce que si vous mettez la ceinture sur la mauvaise personne lorsque vous revenez, il est difficile de relancer l’entreprise.

Bret Hart est très ouvert dans son aversion pour Hulk Hogan aujourd’hui

«J’ai fait un accord pour laisser tomber la ceinture à Yokozuna – vous savez, faites tout ce que j’ai fait au Caesars Palace [WrestleMania 9], volez la ceinture à Yoko ‘puis, au prochain pay-per-view, déposez-la en sortant.

«Et je suppose que Vince avait dit à Bret qu’il obtenait la ceinture. Alors Bret est venu me voir, et il était tout bouleversé à ce sujet. J’ai dit: ‘Non, ce n’est pas que je ne veux pas vous laisser tomber la ceinture – c’est [just because it’s] pas l’accord que j’ai conclu.

«Nous sommes allés au bureau de Vince et nous nous sommes assis là, et Vince était vraiment gentil avec nous tous, et il a dit à Bret: ‘[That you were getting the belt] c’est ce que vous pensiez avoir entendu.

«Si Vince m’avait dit de laisser tomber la ceinture à Bret, je l’aurais fait, mais depuis qu’il me l’a demandé, j’ai dit: ‘Je dois laisser tomber à Yokozuna; il est rouge en ce moment. Il peut le porter.

«C’était donc à peu près tout. Je ne sais pas ce qui a vraiment été dit à Bret, ou c’est peut-être ce que Bret pensait avoir entendu, mais c’est là que la chaleur a commencé.

Vince McMahon était au centre des enjeux

Cependant, Hogan a admis qu’il avait peut-être dit ce que McMahon affirmait avoir fait à propos de Hart n’étant pas prêt à être champion du monde.

« [Although] J’ai peut-être dit quelque chose de vraiment stupide à huis clos à propos de Bret comme: « Vous savez quoi, il n’est pas encore ce ‘gars de l’événement principal’ … ‘Parce que, vous savez, ma perception de lui était tag-team, niveau intercontinental – il ne l’avait pas fait’ Je suis arrivé à ça [top tier level] à ce moment-là. »

Hogan a en effet laissé tomber la ceinture à Yokozuna au King of the Ring 1993, le même événement où Hart a remporté le tournoi titulaire et s’est remis en position pour rencontrer le champion.

Cependant, Hogan n’a pas vraiment renversé Yoko. Il a perdu à cause d’un flash brillant d’un photographe qui a grimpé inexplicablement sur le tablier a donné à Yoko l’ouverture pour le battre.

Hogan quitterait la WWE comme prévu. Il a siégé le reste de l’année jusqu’à l’expiration de son contrat, puis en mars 1994, il a rejoint la WCW. Ironiquement, Hart le suivrait à la WCW en 1997 et il y prendrait sa retraite suite à une blessure.

Hogan, d’autre part, reviendrait à la WWE en 2002 avec le NWO qu’il avait formé en 1996, un mouvement qui pendant 83 semaines avait battu la WWE dans les classements.