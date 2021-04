Découvrez comment le film Flash a célébré son premier jour de tournage

Malgré son nom, un film solo mettant en vedette The Flash a été l’un des projets les plus lents à se rendre sur les écrans depuis le lancement de l’univers cinématographique de DC. Alors que le film a été annoncé lorsque nous avons confirmé pour la première fois que nous aurions toute la DC Justice League, le projet a connu un retard après l’autre après qu’une foule de réalisateurs se soient frayés un chemin dans et hors du projet. Mais maintenant, après tout cela, le temps. Le réalisateur actuel du film, Andy Muschietti, a finalement confirmé que le film se déroulait réellement. Le Flash est passé devant les caméras pour son premier jour de tournage aujourd’hui.