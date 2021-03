Découvrez comment les nominés ont réagi

Écoutons-le pour les nominés! Plusieurs stars ont quelque chose à célébrer après avoir été nominées aux Oscars 2021 le lundi 15 mars.

Les nominations ont été annoncées lors d’un livestream mondial lundi par Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas. Le pack inclus Riz Ahmed, qui a reçu son tout premier hochement de tête pour le meilleur acteur de Son du métal.

Dans une déclaration à Nous hebdomadaire, l’acteur anglais de 38 ans a exprimé à quel point il était «honoré» d’être nominé et a expliqué l’importance de son film, qui a reçu cinq nominations. « Son du métal explique comment une crise de santé peut vous couper de votre vie et de vos proches et vous forcer à grandir de manière inattendue », a-t-il expliqué. «Dans une année difficile pour tant de gens, j’espère que cette histoire pourra nous inspirer à forger des liens nouveaux et plus profonds avec nous-mêmes et les autres.»

Viola Davis, pendant ce temps, a noté via Instagram à quel point elle était «absolument ravie» de la voir elle et elle Fond noir de Ma Rainey collègues reconnus. Le George C. WolfeLe projet dirigé a remporté un total impressionnant de cinq nominations, dont un signe posthume du meilleur acteur pour le regretté Chadwick Boseman, décédé en août 2020 d’un cancer du côlon.

Les nominations aux Oscars de cette année ont marqué de nombreux jalons historiques. Davis, pour sa part, est devenue l’actrice noire la plus nominée pour Fond noir de Ma Rainey, marquant son troisième signe de tête. Minaride Steven Yeun est désormais le premier Américain d’origine asiatique à être reconnu dans la catégorie des meilleurs acteurs. De plus, les cinéastes Chloé Zhao et Émeraude Fennell font maintenant partie d’un groupe restreint mais croissant de femmes qui ont été honorées dans la catégorie du meilleur réalisateur pour Nomadland et Jeune femme prometteuse, respectivement.

Il y avait également de nombreuses nominations pour la première fois, notamment pour LaKeith Stanfield (Judas et le Messie noir), Maria Bakalova (Film suivant Borat), Leslie Odom Jr. (Une nuit à Miami) et Amanda Seyfried (Mank).

La 93e cérémonie annuelle devrait commencer au Dolby Theatre de Los Angeles le dimanche 25 avril et honorer certains des films les plus acclamés par la critique sortis entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021. L’événement aura lieu deux mois plus tard. que son délai normal en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

«Pendant ce temps, il est devenu nécessaire d’apporter des changements exceptionnels au calendrier annuel standard des récompenses de l’Académie», a déclaré l’Académie dans un communiqué via son site Web officiel en juin 2020. «L’intention à l’avenir est de revenir à la récompense de l’excellence pour les films. publié au cours de l’année civile janvier-décembre. Les futures fenêtres d’éligibilité et la date du spectacle des Oscars pour 2022 seront annoncées à une date ultérieure. »

On ne sait pas si quelqu’un sera engagé pour accueillir la prestigieuse affaire. Cependant, la dernière personne recrutée pour le concert était Jimmy Kimmel, qui a accueilli les Oscars en 2017 et 2018.

Le cadre d’ABC, Robert Mills, avait précédemment parlé de la possibilité d’embaucher à nouveau un hôte, en disant Divertissement ce soir en février 2020, «je pense que les producteurs ont fait la meilleure version possible des Oscars sans hôte. À l’avenir, vous verrez si vous pouvez trouver le bon hôte, ce serait génial. Sinon, il existe un moyen de le faire sans hôte. C’est formidable d’avoir un hôte.

Avant le grand spectacle, faites défiler vers le bas pour voir comment les nominés de cette année ont réagi à la nouvelle de leur réalisation!