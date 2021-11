Découvrez comment programmer des messages importants comme des anniversaires ou des événements en vedette

L’application de messagerie la plus célèbre utilisée par des millions d’utilisateurs à travers le monde est, sans aucun doute, WhatsApp. Pour éviter de rester non assis ou obsolète, l’application délivre année après année plusieurs mises à jour, améliorant ses prestations et offrant de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs.

L’application de messagerie continue de proposer des nouveautés à ses utilisateurs

Désormais, la dernière nouveauté de WhatsApp est d’offrir la possibilité à tous ses utilisateurs de programmer l’envoi de messages d’une manière préconçue. Ainsi, tout ce qui est des événements importants tels que dates d’anniversaire, devis avec notre médecin ou événements en vedette parfois ils ont besoin messages spéciaux, donc si on nous oublie cet outil peut être plus qu’utile.

La nouvelle version du système d’exploitation d’Apple, iOS15 arrive avec beaucoup de améliorations, comme les actualités dans les notifications ou dans certains refonte. L’une des améliorations les plus populaires a été celle de WhatsApp, qui permet programme une message et l’envoyer spécifiquement au personne choisie, ou même tout un groupe, en choisissant l’heure et le jour de la semaine.

Programmer des messages sur iOS

Les smartphones de marque Apple sont compatible avec lui Système d’exploitation iOS 15, afin que nous puissions effectuer cette mise à jour sans avoir à télécharger d’application. Pour configurer l’envoi de messages, il faut aller dans l’application « raccourcis« , trouve « automatisation”Et cliquez sur le ‘+‘. Une fois à l’intérieur, il faut aller « créer une automatisation personnelle », où l’on peut choisir l’heure de la journée que l’on veut.

Programmer des messages sur Android

Android Il a plusieurs applications disponibles pour pouvoir programmer des messages WhatsApp, tels que Adieu le programmateur. Afin d’envoyer des messages à n’importe quelle heure et date, nous devons également télécharger l’application API de messagerie. Une fois que nous avons les deux applications, nous devons donner à Messenger Excuse-moi pour accéder à WhatsApp, et en cliquant sur ‘+’ nous pouvons programmer le message que nous voulons.

