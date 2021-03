Découvrez comment Tristan Walker de Bevel construit la communauté – WWD

Pour Tristan Walker, fondateur et PDG de Walker & Company, propriété de P&G, la technologie et la communauté sont étroitement liées.

Walker, un ancien de la technologie et fondateur et PDG de Walker & Company Brands, propriété de P&G, a décrit son approche de la création de communauté lors d’une conversation avec la rédactrice en chef de Beauty Inc, Jenny B. Fine. Il a déclaré que ses antécédents en technologie éclairaient son rayonnement.

«Quelque chose que j’ai appris de l’industrie de la technologie, c’est la capacité d’atteindre plus efficacement votre consommateur final, de le toucher et de se rapprocher d’eux», a déclaré Walker. «Le seul avantage que nous avons eu en lançant Bevel est d’atteindre le public que nous servons aux États-Unis, et nous avons la conviction fondamentale que la culture noire domine toute la culture mondiale et que la technologie n’est qu’un accélérateur de cette culture.»

Walker a également discuté de l’impact du mouvement Black Lives Matter, à la fois sur son entreprise et sur lui personnellement. «Il était important de modéliser les valeurs sur lesquelles vous allez revenir, de choisir un camp et de vraiment rester ferme», a-t-il déclaré. «Depuis la création de Walker and Co., six valeurs nous importaient beaucoup: le courage, l’inspiration, le respect, le jugement, le bien-être et la loyauté. Nos consommateurs savaient que nous étions assez fermes dans ces domaines et nous sommes de leur côté. »

À cette fin, le partenariat de Bevel l’année dernière avec l’application de méditation Headspace, dans laquelle la marque proposait des adhésions gratuites à sa communauté, a été un énorme succès auprès de sa clientèle. «En pensant à la santé mentale et à l’importance de se sentir capable de survivre dans tout le consommateur – chez nos consommateurs, notre communauté, cela a vraiment résonné avec eux parce que c’était vraiment authentique dans ce que nous faisons», a-t-il déclaré.

Plus récemment, Bevel a lancé une nouvelle campagne vidéo appelée Created for Kings. «Bevel a vraiment commencé comme une célébration du caractère unique de l’expérience noire et créé pour les rois, et en particulier pour les hommes noirs. Nous voulions montrer que nous ne sommes pas un monolithe, les hommes noirs sont aussi des pères et des partenaires », a déclaré Walker. «Nous avons des emplois qui contribuent à ce pays et à sa promesse. Comment célébrons-nous ce caractère unique? »

«Nous avons tendance à considérer la diversité comme cette ethnicité par opposition à cette ethnicité. Mais il y a tellement de richesse dans la diversité, même au sein de la communauté masculine noire elle-même. La campagne Créé pour les rois est une célébration de cette diversité. Nous voulons que les gens sentent qu’ils peuvent faire partie de cette communauté, et avec une entreprise qui mène vraiment de l’intérieur », a poursuivi Walker.

La philosophie de Walker semble fonctionner, étant donné que ses consommateurs varient en âge. Dernièrement, cependant, la marque a bien performé avec la génération Z, en partie en raison de sa popularité sur TikTok. «Nous sur-indexons avec la génération Z, qui est beaucoup plus active sur TikTok, mais nous sommes vraiment répartis uniformément entre les différents groupes d’âge, car ces principes de ce que nous sommes, ils sont vraiment pertinents où que vous soyez dans vos soins de la peau. voyage, quel que soit votre âge et vos problèmes de peau », a déclaré Walker.

