Découvrez comment vos célébrités préférées ont célébré le Nouvel An 2021

Bonjour, 2022 !

Cette année, les plus grandes stars d’Hollywood ont célébré le réveillon du Nouvel An en se remémorant les hauts et les bas de 2021 et en se déguisant pour des festivités entre amis et en famille.

Célébrités dont Demi Lovato, Chrissy teigen, Olivia jade, Halsey, Mindy Kaling et d’autres ont donné un aperçu de leurs célébrations à la maison et sur le pouce avant que l’horloge ne sonne minuit. Qu’elles sonnent le Nouvel An en comptant à rebours pour que la balle tombe ou en se relaxant simplement sur le canapé, ces stars se sentent clairement en 2022.

Baccalauréat Nation Katie Thurston a écrit sur Instagram qu’elle était certainement « #sentiment22 » en partageant une photo polaroid avec son nouvel amour, Jean Hersey. « NYE avait l’air un peu différent cette année », a-t-elle légendé sur la photo, » alors voici une photo de nous s’habillant ensemble pour la première fois. 2021 – merci pour les souvenirs ! # 2022 – nous avons hâte de vous rencontrer ! Et la meilleure année à ce jour commence… tout de suite. «