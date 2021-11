Découvrez Dakota Johnson Bond avec Gwyneth Paltrow au défilé Gucci

Rencontrer l’ex de votre petit ami n’a pas à être gênant – il suffit de demander Dakota Johnson.

L’actrice de 32 ans a prouvé que c’était vrai lorsqu’elle est tombée sur Gwyneth Paltrow au défilé de mode Gucci Love Parade 2021 à Hollywood, Californie. le 2 novembre. Comme le montre une vidéo capturée par Variety, les deux se sont salués chaleureusement, souriant et discutant, puis se sont enroulés dans les bras pendant qu’ils posaient pour une photo. Johnson a ébloui dans une mini-robe noire et des bas résille, et Paltrow abasourdi dans un costume rouge.

Le costume a donné aux fans des flashbacks sur celui que Paltrow portait aux MTV Video Music Awards 1996 qui avait été conçu par Tom Ford pour la maison de couture. Selon Vogue, actuel directeur créatif Alessandro Michele a conçu l’itération que Paltrow portait récemment pour le défilé du 100e anniversaire de Gucci en avril.

Depuis quatre ans, Johnson sort avec Christophe Martin, qui a été marié à Paltrow pendant une décennie avant d’annoncer leur décision de « se séparer consciemment » en 2014 et de finaliser leur divorce en 2016. Le Jeu froid la chanteuse, 44 ans, et l’acteur oscarisé, 49 ans, partagent deux enfants : une fille Manzana, 17 ans et sont Moïse, quinze.