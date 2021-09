Cela a été long à venir, plus longtemps que ne l’avaient prévu de nombreux fans de Bond, mais nous pouvons enfin dire que le moment est venu pour No Time To Die d’atteindre son public enthousiaste. Avant que le film 007 ne sorte dans les cinémas britanniques et internationaux ce week-end avant de s’étendre aux États-Unis début octobre, Daniel Craig, le casting du film et la chanteuse thématique Billie Eilish sont arrivés à la première londonienne du film.