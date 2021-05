Découvrez dans quels pays la Super Lune de sang de mai sera vue aujourd’hui

26/05/2021 à 11h06 CEST

est Mercredi 26 mai à 13 h 14 PST la Lune atteindra son périgée, c’est-à-dire le moment où plus ce sera proche de la terre. Juste à ce moment-là, notre satellite sera entièrement éclairé, donc il peut être vu parfaitement. Ces phénomènes sont connus sous le nom de «supermoons» en raison de la très grande entité que le satellite charge dans notre ciel. Cependant, cette année, le périgée sera quelque peu spécial en tant que l’éclipse teindra le corps céleste en rouge, générant une super lune de sang.

Nous pouvons profiter de la super lune dans notre pays, car Elle sera visible de ce soir de 22h à 7h et s’appelle “Super Lune des Fleurs”. Cependant, la super lune de sang ne sera pas visible, puisque l’éclipse lunaire se produira dans l’après-midi dans notre créneau horaire, il sera impossible de voir l’effet curieux qui se produira à la surface de celle-ci.

Les pays dans lesquels vous pouvez profiter de cette super lune de sang sont: les États-Unis et le Canada, tout le Mexique et certaines parties de l’Amérique centrale, l’Équateur, le Pérou, le Chili et l’Argentine.