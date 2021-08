Découvrez de nouvelles criques et plages avec l’application officielle Beaches Guide pour iOS | Vie

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique dispose d’une application capable de montrer tous les détails des plages et des criques. Cette application peut devenir une alidade des jours d’été.

La technologie n’est pas incompatible avec une journée à la plage en famille ou entre amis. Lorsqu’il s’agit de découvrir de nouvelles criques et plages, plusieurs méthodologies peuvent être suivies. Le premier est le plus courant et tout ce que vous avez à faire est de demander aux habitants leurs préférences et leurs recommandations.

Une autre option consiste à utiliser la technologie pour trouver les meilleures plages et criques. Vous n’avez pas besoin de trop vous bouffer la tête, en fait, il existe à la fois un site Web et une application qui vise à faciliter cela aux utilisateurs. L’organisme qui en est à l’origine est le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique.

L’avantage d’être une proposition d’un organisme officiel, l’application est disponible pour les téléphones portables, bien que pour le moment uniquement pour iOS. Bien sûr, nous ne voulons pas utiliser le mobile et nous préférons planifier l’itinéraire depuis chez nous sur l’ordinateur familial, son truc est de visiter le site officiel. Dès que vous entrez sur le Web, un portail appelé “Beach Guide” s’ouvre.

Dans ce portail il y a une carte et deux options : nom de la plage et province. Bien sûr, lors de la sélection d’une province, une autre option apparaît dans laquelle la municipalité peut être établie. Lors de la sélection d’une municipalité spécifique, la carte change et se concentre sur cette zone, en plus d’afficher une liste des plages de cette municipalité.

En cliquant sur les noms des plages qui apparaissent dans la liste, une page s’ouvre dans une autre fenêtre, cette page contient des informations détaillées sur cette plage. Les données vont du nom, de la longueur, de la largeur, du degré d’occupation, du degré d’urbanisation, du littoral, du type de plage, du type de sable, des conditions de baignade, de la zone d’ancrage, du nudisme et une foule d’autres variables.

Dans le cas où nous préférons toujours avoir le web avec nous, il est préférable de télécharger l’application. Dans l’App Store, nous pouvons le télécharger à partir du lien suivant. Après l’avoir téléchargé et installé, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application, la première fois cela prendra un peu plus de temps que nécessaire. L’interface est assez datée, bien que les données soient récentes.

En réalité, Le plus conseillé est de visiter le Web directement depuis le navigateur car de cette façon, il n’y a plus d’application occupant de l’espace sur l’appareil et les fonctionnalités sont maintenues. De plus, il ne sera pas nécessaire de souffrir du manque de conception actuelle et qui est caractéristique des applications qui viennent de la main des organisations nationales.

Il ne vous reste plus qu’à planifier une escapade pour découvrir toutes ces plages isolées et difficiles d’accès. La seule chose à prendre en compte est le temps qu’il fera ce jour-là afin de le faire coïncider avec un moment avec de bonnes températures. Bien entendu, toujours dans le plus grand respect possible du cadre naturel.