Découvrez de nouvelles données sur la méga-ferme minière de Bitfarms, qui sera la plus grande d’Argentine

Des données telles que l’emplacement et la capacité électrique de la ferme minière Bitfarms ont été révélées par les médias argentins.

En octobre, nous avons révélé que le géant minier basé au Canada Bitfarms avait révélé la construction d’une méga ferme minière en Argentine. Beaucoup de choses ont été dites à ce moment-là, mais il y avait des choses qui restaient dans l’air, comme l’emplacement de celui-ci.

Selon les médias argentins, l’entreprise affirme que la méga-ferme minière de Bitcoin, dont la construction a commencé le mois dernier, Il sera construit dans la province de Cordoue, en association avec une centrale électrique privée (cette dernière avait déjà été annoncée). Bitfarms achètera l’électricité directement à cette compagnie d’électricité privée, apparemment sans causer de stress au réseau électrique du pays.

Comme l’indiquent les informations, une fois celui-ci terminé ce sera le plus grand complexe minier du pays. La nouvelle est que l’emplacement de la ferme minière Bitcoin a également été révélé, ce qui n’avait pas été annoncé par la société jusqu’à présent. Selon les médias locaux, il a été révélé que Il sera situé dans la province de Cordoue, dans la ville de Río Cuarto.

L’installation abritera plus de 210 mégawatts de capacité énergétique pour installer des mineurs à un prix très bas pour l’entreprise. L’installation sera construite au sein d’un complexe qui abrite une centrale électrique du groupe Albanesi. Dans ce cas, l’énergie proviendra directement de la centrale, sans toucher au réseau électrique national.

Beaucoup d’emplois

La société a également fourni plus de détails sur la ferme à venir, qui devrait être opérationnelle l’année prochaine.

Damian Polla, directeur général de Bitfarms pour Latam, a déclaré :

Nous créerons environ 500 emplois pendant la construction et 100 autres pendant l’exploitation du centre de données. Il s’agit d’un contrat de vente d’énergie entre particuliers, qui n’implique aucun type de subvention, compte tenu du fait que la demande n’est pas raccordée au réseau.

Cela sert de réponse aux législateurs argentins qui étaient préoccupés par la plante. Le mois dernier, Martín Berhongaray, un député national, a demandé au gouvernement de divulguer toutes les informations à cet égard par une résolution.

Le député s’est inquiété des effets possibles qu’un projet d’une telle ampleur pourrait avoir sur le réseau électrique national, l’environnement et la durabilité de l’accord avec la compagnie d’électricité. Alors il dit :

Si l’ensemble du système électrique installé dans le pays, ou une installation imminente, dispose de cette capacité. Si la consommation de cette énergie électrique utilisée recevra une subvention de fonds publics et si oui, quelle est la source de financement de cette subvention et quels sont les critères et justifications qui justifient son octroi.

Bitfarms a signé un accord de huit ans avec le groupe Albanesi, qui permettra à l’entreprise de payer 2,2 cents le kilowattheure, lui permettant de conserver plus de revenus Bitcoin en réduisant les coûts de production. Selon les informations précédentes, les économies pour l’entreprise, uniquement en électricité, seraient de l’ordre de 45%. C’est-à-dire plus de profits de l’exploitation minière.

Il convient de rappeler que Bitfarms faisait partie des milliers d’entreprises touchées par la pandémie et a dû réduire ses effectifs aux moments les plus critiques. Cependant, déjà en mai, il avait annoncé son intérêt pour la construction de la plus grande ferme de bitcoins d’Argentine. Votre projet devient réalité. Ce n’est pas le seul, de nombreux mineurs de Bitcoin profitent des subventions énergétiques de ce pays, l’un des plus touchés par la crise économique et la forte inflation.

