Apple Music vient de recevoir un nouveau client avec NowPlaying, une toute nouvelle application lancée par le développeur Hidde Van Der Ploeg. Il combine des fonctionnalités de type Shazam mais avec une touche spéciale. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Récemment publié, avec NowPlaying, les utilisateurs peuvent découvrir rapidement quelle chanson est en cours de lecture tout en permettant aux gens d’en savoir plus sur la musique qui est diffusée. Le développeur explique l’avantage de l’application :

Actuellement, vous auriez besoin de connaître le disque par cœur, de compter les grooves ou de regarder la pochette et le label pour savoir quelle chanson est jouée. NowPlaying va vous dire tout ce que nous pouvons trouver pour la musique trouvée. Comme des notes éditoriales, où la chanson a été enregistrée, et même qui jouait de quel instrument.

NowPlaying possède certaines fonctionnalités clés, telles que :

Détecter automatiquement via ShazamKit : Avec ShazamKit, vous pouvez savoir exactement quelle musique est diffusée, permettant à l’application d’être une extension d’affichage de votre tourne-disque ou de votre radio, et de basculer automatiquement lorsque la chanson change.

En savoir plus sur la chanson jouée : NowPlaying vous dit tout ce que l’application peut trouver pour la musique qui correspond, comme des notes éditoriales, l’endroit où la chanson a été enregistrée, et plus encore.



Disponible pour iPhone et iPad, il suffit de se connecter à votre compte Apple Music pour ajouter rapidement les morceaux que vous découvrez à votre bibliothèque. Avec une interface épurée, il utilise les couleurs de la pochette de l’album pour garantir que l’interface correspond toujours à l’esthétique de la chanson.

Vous pouvez également utiliser la prise en charge des pointeurs et des raccourcis pour iPadOS, partager l’URL de la chanson avec des amis, rechercher de la musique sur Discogs, masquer les boutons pour une interface encore plus minimaliste et profiter de NowPlaying en anglais, néerlandais, espagnol, allemand, italien ou portugais.

À l’avenir, l’application prévoit d’ajouter une fonctionnalité favorite afin que vous puissiez enregistrer les chansons (re)découvertes, ainsi que d’ajouter la prise en charge de Spotify, des widgets, un compagnon tvOS et une application Apple Watch.

NowPlaying est disponible sur l’App Store ici pour 1,99 $, mais certains lecteurs chanceux de . peuvent obtenir un code promotionnel donné par le développeur lui-même. Les voici:

Y77YM7E4LKR3 WFPET7WFKWNX YYHYF9MFKP4T HLLPXYYHAK4X

N’oubliez pas de partager dans la section commentaires ci-dessous ce que vous pensez de NowPlaying et si vous faites partie des lecteurs chanceux qui ont reçu un code promotionnel.

