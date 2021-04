Plus d’une centaine de musiciens du monde entier se sont unis pour interpréter le classique IRON MAIDEN chanson « Peur du noir ».

L’idée est venue de Ulf Wadenbrandt, chef d’orchestre du Orchestre symphonique de Suède et chef invité principal pour le Orchestre Philharmonique de Russie.

Wadenbrandt se rend normalement dans les villes de nombreux pays différents pour diriger des musiciens dans un large éventail de concerts. Cependant, la situation de la pandémie mondiale a mis un terme à la tournée mondiale pendant une période incertaine – ce qui affecte également les autres.

« Beaucoup de mes collègues musiciens du monde entier sont actuellement incapables de jouer ensemble et ne peuvent pas jouer pour le public. J’ai donc contacté de merveilleux musiciens d’orchestre pour voir si nous pouvions jouer quelque chose ensemble », dit-il. Ulf.

Ulf a récemment travaillé pratiquement 24 heures sur 24 (notamment en raison des nombreux fuseaux horaires concernés) pour instruire et inspirer les musiciens pour l’enregistrement. Plus de 160 musiciens du monde entier ont participé à l’enregistrement d’une vidéo ensemble.

« Je veux souligner à quel point la musique et la culture sont importantes en ces temps difficiles », Ulf explique. « La musique vous fait vous sentir bien et aide à développer les gens. Nous devons montrer au monde que nous sommes nécessaires et que nous devons jouer. J’ai rassemblé tout le monde, des musiciens de classe mondiale et d’excellents professeurs de musique aux amateurs et étudiants talentueux de la musique et de la culture. des écoles du monde entier. Je veux montrer la valeur de la diversité et souligner à quel point chacun est important dans l’écosystème de la musique. «

Des musiciens d’aussi loin que le Philharmonique de Dortmund au Brésil, en Norvège, en Russie, en Espagne, en Suède, en Argentine, en Chine et Orchestre symphonique de Christchurch en Nouvelle-Zélande ont joué ensemble, ainsi que de nombreux autres orchestres à travers le monde.

Pour la vidéo, une version instrumentale de « Peur du noir » a été arrangé pour l’orchestre symphonique.

« Cette chanson a tout, des belles lignes mélodiques avec beaucoup d’énergie et un tempo battant, » Ulf dit. «C’est un arrangement magique qui libère l’énergie et le son fantastique de l’orchestre. IRON MAIDEN ont tout simplement écrit une grande chanson qui fonctionne parfaitement pour les orchestres symphoniques et leur merveilleux timbre. »



