Découvrez Google Stack, la nouvelle application d’organisation de documents de l’entreprise

Crédit: Andy Walker / Autorité Android

Google a publié une nouvelle application appelée Stack.Stack permet aux utilisateurs de mieux numériser, enregistrer et organiser les documents physiques critiques. Elle n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment.

Google a une nouvelle application utile dans son arsenal pour ceux qui veulent un moyen complet de numériser, stocker et organiser des documents importants. Surnommée Stack, l’application est développée par la division Area 120 de l’entreprise – l’équipe derrière d’anciens favoris comme Reply et Grasshopper.

Stack est en fait une application de numérisation avec une touche d’IA. Il permet aux utilisateurs de numériser des documents, des reçus ou des factures importants à l’aide de l’appareil photo du smartphone. L’application utilise également la reconnaissance de la langue et la reconnaissance optique des caractères de Google pour la nommer et suggérer automatiquement sa catégorie correcte. Ces catégories, appelées évidemment «piles», sont en fait des classeurs virtuels.

L’application extrait également d’autres détails vitaux des documents, tels que les numéros de compte, les totaux dus sur les factures et les dates d’échéance. Cette fonctionnalité facilite la copie des chiffres et du texte vers d’autres applications, messages ou e-mails. La recherche intégrée permet également aux utilisateurs de parcourir les documents à l’aide de mots-clés.

En ce qui concerne la sécurité, Stack peut être verrouillé avec une reconnaissance faciale ou une empreinte digitale. L’application peut également enregistrer des copies des documents sur Google Drive.

Stack n’est disponible que pour ceux qui sont aux États-Unis pour le moment. Il n’y a pas de mot de Google quand l’application sera disponible dans d’autres régions. Comme il s’agit d’une application expérimentale, il n’y a pas non plus de promesse que Google continuera à soutenir Stack dans le futur. Néanmoins, vous pouvez le récupérer sur le Google Play Store via le bouton ci-dessous.

Pile sur Google Play Store