Découvrez la bande-annonce de lancement des Gardiens de la Galaxie bourrée d’action

La bande-annonce de lancement de gardiens de la Galaxie a été publié un peu plus tôt, et vous pouvez regarder l’action chaotique se dérouler ci-dessous.

Dans la vidéo, vous avez un aperçu de ce qui vous attend dans le titre développé par Eidos Montréal. En plus de beaucoup d’action, la vidéo présente quelques plaisanteries ainsi qu’un aperçu de certains des personnages que les Gardiens rencontreront au cours de leurs voyages. Certains d’entre eux sont les favoris des fans de l’univers Marvel, et certains sont des personnages complètement originaux.

Dans le jeu solo, vous incarnez Star-Lord et commandez vos alliés au combat tout en essayant de sauver la galaxie de la disparition.

Quand vient le temps de se battre, chaque gardien apporte quelque chose de différent à l’équipe. Il y a le spécialiste des explosifs Rocket qui inflige des dégâts AoE, Groot fournit un soutien défensif, Drax est plus un tank et Gamora est vraiment précis avec une épée. Bien sûr, celui qui appelle tous les coups sur et en dehors du champ de bataille est Star-Lord.

L’un des avantages du jeu est la capacité de répondre aux alliés par le biais d’indices musicaux, qui correspondent à l’amour de Star-Lord pour la musique des années 80. Vous pourrez écouter différentes pistes au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, ainsi que sur le jukebox du Milano. Certaines pistes joueront un rôle clé pendant le Huddle, qui est un mécanisme de jeu clé au combat. Vous aurez également la possibilité de choisir entre deux pistes sur le lecteur de cassettes de Star-Lord qui vous aideront à motiver votre équipe.

Guardians of the Galaxy sortira sur PC, PS4, PS5, Switch Cloud, Xbox One et Xbox Series X/S le 26 octobre. Le jeu ne comportera pas de DLC ni de microtransactions, et si vous précommandez le jeu, vous recevez un déverrouillage anticipé du pack de tenues Throwback Guardians.

Pour plus d’informations, consultez notre entretien avec le directeur créatif senior Jean-François Dugas, et notre aperçu pratique du jeu d’action-aventure.