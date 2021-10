Découvrez la bande-annonce de l’histoire de Call of Duty: Vanguard ici

Maintenant que le Call of Duty : l’Avant-garde la bêta est terminée, développeur Jeux de marteau et éditeur Activision Blizzard se concentrent sur le côté solo des choses. À cette fin, nous avons une nouvelle bande-annonce de fantaisie à apprécier.

La vidéo, intégrée ci-dessous, nous montre toute la philosophie en déplorant la nature de la guerre et à quel point elle est déchirante… d’un groupe de soldats. C’est un peu sur le coup du lapin tonal, mais c’est CoD pour vous.

Dans la vidéo, on nous présente le personnage principal Arthur Kingsley et l’équipe qu’il dirige : l’expert en démolition Lucas, le pilote Wade, le tireur d’élite et tireur d’élite extraordinaire Helena, et Richard – le bras droit de Kingsley. Freisinger – antagoniste et responsable nazi qui rêvait de supplanter le règne d’Hitler dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale – fait également une apparition dans la vidéo.

Comme nous l’avons déjà déduit de ce que nous avons vu de Vanguard à ce jour, le gameplay nous emmènera partout dans le monde et se concentrera à la fois sur le gameplay furtif et le jeu de tir plus traditionnel.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Les choses semblent aller de mal en pis pour l’éditeur de Call of Duty Activision Blizzard depuis que l’État de Californie l’a poursuivi pour discrimination présumée, intimidation et sexisme généralisé sur le lieu de travail. Même si la société a évincé un certain nombre de cadres supérieurs, dont le président de Blizzard, J. Allen Brack et le directeur des ressources humaines du studio, Jesse Meschuk, et a amené de nouveaux visages tels que Julie Hodges de Disney pour être le visage des ressources humaines, beaucoup ne croient pas il en a fait assez pour répondre aux préoccupations des employés.

La SEC est d’accord et a elle-même lancé une enquête sur Activision Blizzard et a déjà assigné le PDG Bobby Kotick.