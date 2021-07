Découvrez la bande-annonce du gameplay d’Apex Legends Emergence ici

Par Dom Peppiatt

26 juillet 2021 16:17 GMT

EA et Réapparaître ont révélé les débuts Apex Legends Emergence bande-annonce de gameplay, montrant ce que vous allez jouer dans la nouvelle saison, et c’est certainement une vitrine pleine d’action.

Une nouvelle bande-annonce de deux minutes et demie a planté le décor de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre dans la nouvelle saison d’Apex Legends, montrant une carte modifiée, une nouvelle légende (ce sera Seer), et plus encore. Il s’agit de la dixième saison de la bataille royale de longue date, et à ce stade, il semble que Respawn ait le déploiement et la cadence à laquelle il publie de nouvelles informations sur le tout jusqu’à un art.

La bande-annonce taquine un nouveau battlepass (c’est à prévoir avec toute nouvelle saison, à ce stade), une nouvelle arme (un LMG appelé Rampage) et de nouveaux POI sur la carte également. Si vous êtes un fan des arènes, vous serez ravi d’apprendre que les arènes classées arrivent dans le jeu à partir de la nouvelle mise à jour – elles sont également taquinées ici.

Découvrez la bande-annonce complète du gameplay ci-dessous, et faites particulièrement attention aux nouvelles images sympas de Seer en action.

Regarder sur YouTube

Voici quelques changements notables de POI :

• La raffinerie a été supprimée et remplacée par un plus grand POI appelé Climatizer

• La fissure a été élargie

• Train Yard a été démoli par le glissement de terrain

• Un énorme gouffre, appelé Lava Siphon, a englouti Factory

Attendez-vous à ce que d’autres changements soient révélés en temps voulu.

Au cours d’EA Play Live 2021, Respawn et EA ont révélé qu’Apex Legends : Emergence, la prochaine mise à jour majeure du jeu, sera lancée en août prochain. Apex Legends : Emergence sera lancé le 3 août sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.

