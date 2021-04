Découvrez la boîte de 59 $ sur Amazon qui rendra votre câblodistributeur si fâché – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Ce n’est pas exactement un mystère pourquoi des millions de personnes de nos jours coupent le cordon en abandonnant la télévision payante. Eh bien, nous avons un mot pour vous: l’argent. Les gens en ont tellement marre de voir combien les câblodistributeurs facturent la télévision payante toutes ces années, surtout lorsque vous êtes obligé de payer pour des dizaines, voire des centaines de chaînes que vous ne regardez jamais. Imaginez que vous découvriez que la moitié de votre facture mensuelle pour le service de téléphonie cellulaire était due au coût élevé des appels vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais que vous ne téléphoniez personnellement pas du tout en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Serait-ce juste?

Les câblodistributeurs perdent tellement d’argent à cause des coupures de cordon, donc la dernière chose que votre câblodistributeur souhaite, c’est que nous vous parlions d’un moyen simple d’économiser encore plus d’argent sur votre facture mensuelle. Cela ne nous arrêtera pas, alors préparez-vous à économiser de l’argent!

Utilisez-vous un modem câble qui vous a été fourni par votre fournisseur d’accès Internet? Si tel est le cas, vous payez probablement des frais de location mensuels pour ce modem. Vous ne le réalisez peut-être même pas, mais jetez un œil à votre facture la plus récente, vous verrez probablement des frais de 8 $ ou 10 $ pour le modem. Ces frais mensuels s’élèvent à 96 $ ou 120 $ chaque année que vous dépensez inutilement parce que les câblodistributeurs sont maintenant tenus de vous laisser utiliser votre propre modem câble. Et une fois que vous aurez votre propre modem, ces frais de location mensuels disparaîtront de votre facture dès que vous renvoyez votre ancien modem à votre câblodistributeur.

En ce qui concerne le modem à choisir, il existe de nombreuses options populaires qui fonctionnent avec tous les principaux fournisseurs d’accès Internet par câble tels que Comcast / Xfinity, Charter / Time Warner Cable / Spectrum, Optimum / Altice, RCN, Cox, CenturyLink, et plus.

Les personnes qui souhaitent dépenser le moins possible devraient consulter le Modem câble Motorola MB7420. C’est un best-seller qui ne coûte que 58,99 $ en ce moment sur Amazon. Il prend en charge des vitesses de données allant jusqu’à 686 Mbps et est recommandé pour les personnes ayant des niveaux de vitesse de données allant jusqu’à 300 Mbps.

Si vous voulez quelque chose de plus rapide, vous trouverez le 2 Gbps ARRIS SURFboard SB8200 en vente pour 149 $, et le Modem câble et routeur Wi-Fi Motorola MG7700 avec le support Internet Gigabit est parfait pour tous ceux qui recherchent une unité qui dispose également du Wi-Fi. De cette façon, vous n’aurez pas besoin d’utiliser un routeur sans fil séparé si vous ne le souhaitez pas. Le MG770 se vend 200 $, mais il est actuellement en vente au prix de 159,99 $.

Ces modems finiront par se payer eux-mêmes puisque vous éliminerez les frais mensuels de location de modem sur votre facture. Dans cet esprit… qu’attendez-vous?!

