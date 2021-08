Découvrez la dernière transformation capillaire de Billie Eilish inspirée par sa mère

in

Les fans sont plus heureux que jamais Billie Eilishle dernier look de.

La chanteuse “méchante” a fait ses débuts avec sa nouvelle coiffure sur les réseaux sociaux le lundi 23 août. Alors que le shaggy bob est une nouveauté pour la gagnante d’un Grammy, elle avait une inspiration très familière : sa maman ! La star a partagé des clichés de sa mère Maggie Baird avec un “faire” similaire.

“Comme ma maman”, a-t-elle proclamé sur sa story Instagram. “Je l’aime.” Les fans aussi. “Tes cheveux te vont tellement bien”, a commenté un abonné sur un récent post Instagram.

Un autre a fait écho: “Billie bob billie bob yessssss.”

Quand il s’agit d’être un caméléon capillaire, la star de 19 ans s’est avérée être tout à fait le maître. Au cours de ses années sous les projecteurs, elle a bercé des tresses vert fluo et bleu, un mulet accidentel et, récemment, un blond platine. Longs ou courts, dans des petits pains spatiaux ou des boucles vintage, il semble qu’il n’y ait pas de look que cet artiste ne puisse gérer de manière experte.