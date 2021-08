Découvrez la manette sans fil Xbox édition spéciale Aqua Shift

in

Par Stéphany Nunneley

3 août 2021 16:43 GMT

Microsoft a annoncé une nouvelle couleur pour la manette sans fil Xbox, et c’est un joli bleu perle.

Le Manette sans fil Xbox édition spéciale Aqua Shift a été annoncé par Microsoft et sera disponible à partir du 31 août.

Doté d’un chatoiement bleu changeant de couleur, la couleur prismatique se déplace sur le contrôleur, donnant l’impression qu’elle «prend vie dans vos mains».

Non seulement le contrôleur présente une nouvelle couleur, mais il arbore également des poignées latérales caoutchoutées avec un tourbillon bicolore unique sur chaque unité.

Il présente une poignée texturée sur les déclencheurs, les pare-chocs et le boîtier arrière, et le bouton Partager de nouvelle génération peut être personnalisé dans l’application Xbox Accessories pour capturer des captures d’écran, démarrer/arrêter l’enregistrement de clips de jeu ou capturer des moments. Ceux-ci peuvent être partagés directement depuis le tableau de bord de la console ou votre téléphone mobile.

L’application Accessoires Xbox peut également être utilisée pour remapper vos autres boutons de manette et créer des profils de manette personnalisés.

Vous pouvez rapidement coupler la manette avec, jouer et basculer entre les appareils, y compris Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 et mobile.

Le contrôleur vous coûtera 69,99 $ ou l’équivalent régional.

Découvrez-le dans la galerie ci-dessous.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.