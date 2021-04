Découvrez la méthode la plus efficace pour acheter et utiliser la convention de financement décentralisé composite (COMP)

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

COMP est le jeton d’autorisation pour la convention Compound Decentralized Finance (DeFi). Les réseaux DeFi cherchent à changer les cadres monétaires conventionnels en formes décentralisées. En ce sens, les clients ordinaires acquièrent une offre sur des avantages qui étaient auparavant simplement accessibles aux grands établissements financiers.

Le composé est une convention algorithmique du marché des devises qui vit sur la blockchain Ethereum. Étonnamment, cette organisation est créditée pour avoir lancé la fièvre actuelle DeFi. Le mélange a été la principale étape de la familiarisation de la récolte de rendement avec le marché au milieu de l’été 2020. La récolte de revenus est comme le marquage de la crypto de plusieurs points de vue.

Les clients verrouillent leur argent numérique dans d’énormes groupes de culture. Vous obtenez des récompenses en fonction de la quantité de crypto que vous fermez et de la durée pendant laquelle vous êtes intéressé par la collection. Pour rien comme le marquage des pots, les pools de croissance de performance incluent des périodes de verrouillage beaucoup plus limitées. Beaucoup n’offrent pas les périodes de verrouillage requises.

La performance du composé cultive les capacités des conventions en tant que cadre de prêt décentralisé. Les clients donnent des liquidités à de grands groupes de prêts. Par conséquent, ils reçoivent des prix sous forme de jetons. Ces jetons pourraient alors être remplacés par n’importe quelle ressource soutenue par l’institution. Des clients divergents pourraient alors tirer des crédits momentanés du pool de prêts. Ces crédits sont accordés avec des intérêts qui font alors partie de la banque et du pool de prêts.

Avantages composites (COMP)

Le composé présente de nombreux avantages pour le marché. D’une part, il présente un climat de prêt ouvert à la zone de la blockchain. Tout le monde peut acquérir des actifs de groupes culturels composés. Il n’y a pas de vérification de crédit et les supports sont émis immédiatement. Cela aiderait si vous lui donniez la sécurité.

Comment fonctionne le composé (COMP)?

The Compound utilise une variété de cadres restrictifs pour offrir aux clients une expérience DeFi ouverte. L’utilisation de Compound ne nécessite aucun accord spécialisé. Vous devez comprendre ce qu’est la culture du rendement et sécuriser vos actifs dans des pools de culture pour commencer à acquérir aujourd’hui.

La méthode la plus efficace pour utiliser le composé (COMP)

L’utilisation de Composite est très simple. Vous n’avez pas à remplir une partie des détails de l’entité pour participer à cette organisation DeFi. Il serait utile de télécharger un portefeuille Web 3.0 viable qui défend les pièces ERC-20. Metamask est, pour la plupart, considéré comme une alternative idéale pour ces courses.

Lorsque votre portefeuille est associé à l’organisation, vous pouvez créer ou créer des cTokens. Accédez à la zone d’analyse de compte située dans le menu du site. Ensuite, sélectionnez n’importe quelle source et ouvrez le marché. Lorsque l’aide est activée, les clients sont prêts à fournir ou acheter ce qu’ils veulent. Étonnamment, vous devez examiner les subtilités de chaque groupe de cultures car chaque ressource a un approvisionnement et un prêt APR. En outre, ces tarifs changent de temps en temps.

La méthode la plus efficace pour acheter des composites (COMP)

L’achat de COMP est simple. La validité et la durée de vie utile de ce symbole le rendent accessible dans les métiers les plus importants. Binance propose une variété d’ensembles d’échange COMP. Pour commencer, vous devez vous inscrire pour vous inscrire. L’inscription est simple et rapide. Dans tous les cas, vous devez vérifier votre personnalité avant de pouvoir vous intéresser aux échanges.

Chaque fois que vous vous engagez, vous devez approvisionner votre compte en fiducie. Cela se fait par un mouvement bancaire ou en utilisant une carte de crédit. Étant donné que votre inscription est dynamique et que vous disposez de réserves accessibles, vous êtes prêt à changer votre monnaie fiduciaire en crypto. Il est prescrit d’être converti en BTC. Puisque vous avez BTC, vous pouvez échanger BTC contre COMP directement. Le cycle entier prend environ 20 minutes pour la première course.