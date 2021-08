Découvrez la nouvelle bande-annonce de The Witcher: Nightmare of the Wolf de Netflix

Par Dom Peppiatt

9 août 2021 15:25 GMT

Nous avons une nouvelle bande-annonce pour le Netflix film d’animation, Le sorceleur : le cauchemar du loup, qui a été annoncé par la société de streaming et CD Projet Rouge à WitcherCon.

“S’échappant de la pauvreté pour devenir un sorceleur, Vesemir tue des monstres pour de l’argent et de la gloire, mais lorsqu’une nouvelle menace surgit, il doit affronter les démons de son passé”, dit un bref texte de présentation pour la bande-annonce.

Comme vous pouvez probablement le déterminer à partir de cette courte explication, le film suit l’histoire de Vesemir et vous donne un contexte et un aperçu de tout son arc narratif – ce qui vous sera utile pour apprendre avant The Witcher Season Two.

Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce en action ci-dessous.

Regarder sur YouTube

Le projet animé, qui agit comme une préquelle de la série The Witcher Netflix et a été développé par la même équipe, a opté pour l’animation parce qu’ils pensaient que c’était la meilleure façon de raconter cette histoire spécifique (et cela leur permettait de faire des choses qui sinon être indisponible en live action).

S’exprimant en mars 2020, le scénariste Beau DeMayo a déclaré que l’histoire n’aurait pas pu être racontée en direct “de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit” sans imposer un “fardeau incroyable” à la production.

The Witcher: Nightmare of the Wolf a une date de sortie le 23 août et sera disponible exclusivement sur Netflix.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.