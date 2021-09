Découvrez la nouvelle interface Material You pour Google Docs, Sheets et Slides

Alors que la sortie d’Android 12 se rapproche, Google étend son nouveau langage de conception Material You à tous les coins de son royaume logiciel. À partir de ce week-end, cela inclut la version Android de Google Docs et ses outils Sheets et Slides associés. Nous voyons le déploiement échelonné venir de plusieurs sources et pronostiqueurs.

Le changement visuel est peut-être moins frappant dans ces applications basées sur les données que dans des applications plus directement interactives, comme Phone ou Clock. Mais même ainsi, vous pouvez voir le changement vers des éléments plus arrondis et des nuances pastel subtiles. La barre de recherche principale est maintenant un ovale complètement arrondi, par exemple, et le bouton “Ajouter un document” dans le coin inférieur droit abandonne l’icône plus multicolore de Google pour un plus plat. Le cercle est maintenant un squircle. (Je m’excuse auprès des lecteurs d’avoir utilisé le mot “squircle”.)

La plupart des utilisateurs d’Android sur la version bêta 12 devraient voir ces changements, mais certaines des autres applications sportives de Material You ont également été déployées sur les anciennes versions d’Android. Jusqu’à présent, nous ne voyons que des thèmes clairs et sombres de base, pas les thèmes système dynamiques époustouflants qui sont un ajout si excitant à Android 12. Vraisemblablement, ceux-ci seront activés lorsque nous aurons la version stable.