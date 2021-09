Découvrez la nouvelle liste du Play Store de Battlefield Mobile avant les tests de jeu prévus pour l’automne

Cette histoire a été initialement publiée le 22/04/2020

Industrial Toys travaille avec DICE pour créer un jeu Battlefield pour mobile. Ce sera un jeu autonome, et Electronic Arts a clairement indiqué que cette interprétation mobile sera complètement différente des versions console et PC de base. Actuellement, nous savons que le jeu entre dans une phase de test selon l’annonce d’aujourd’hui, bien que la version mobile de Battlefield ne soit officiellement publiée qu’en 2022, donc c’est encore loin.

Les détails sont encore extrêmement légers, nous ne savons donc pas grand-chose sur le prochain jeu mobile Battlefield, bien qu’EA ait dévoilé quelques détails. La société déclare que le jeu offrira une expérience à part entière et basée sur les compétences pour le jeu en déplacement. Nous savons également que le jeu est en test avant le lancement de l’année prochaine.

Malheureusement, EA, DICE et Industrial Toys n’ont rien à montrer pour le moment, ce qui n’est pas rare pour les jeux mobiles, mais c’est quand même décevant. Il est clair que l’annonce mobile d’aujourd’hui passe au second plan par rapport au nouveau jeu sur console et PC qui a également été annoncé aujourd’hui (pour la prochaine saison des fêtes), mais il aurait certainement été agréable de voir au moins quelques captures d’écran du titre mobile. Plus de détails seront sûrement révélés au fur et à mesure que le développement avance, alors restez à l’écoute car cette histoire est loin d’être terminée.

Les tests de jeu pour Battlefield Mobile commencent à l’automne

La dernière fois que nous avons entendu parler du prochain jeu de tir mobile d’Electronic Art, c’était en avril, et EA n’avait rien à montrer à l’époque malgré l’annonce de premiers tests. Eh bien, il semblerait que le studio prépare une plus grande série de tests de jeu limités pour Battlefield Mobile cet automne. Ainsi, une nouvelle liste Play Store est disponible, pas que la pré-inscription ou les téléchargements soient possibles aux États-Unis. À tout le moins, il y a cinq captures d’écran dans la nouvelle liste du Play Store et une description du jeu, fournissant quelques informations. Une nouvelle FAQ est également disponible sur le site Web d’EA.

Les fans peuvent s’attendre à des cartes nouvelles et anciennes, ainsi qu’à des éléments de base comme des gadgets et des véhicules. La destruction de l’environnement à grande échelle sera proposée et vous pourrez choisir entre quatre classes; Assaut, soutien, infirmier et reconnaissance. Les batailles seront basées sur des escouades, toutes à la première personne. Une gamme de modes de jeu est attendue, et le multijoueur en ligne est une évidence. Nous savons également que Battlefield Mobile sera gratuit, il proposera donc des achats intégrés, bien que la gravité de cette monétisation reste à voir.

Les tests commenceront à être déployés cet automne, en commençant par l’Indonésie et les Philippines, pour ensuite être déployés dans d’autres régions lorsque EA sera prêt. Si vous souhaitez jeter votre chapeau dans le ring pour accéder à tout prochain test régional, vous devrez vous pré-inscrire, ce qui sera très probablement disponible via la liste Play Store dans les régions qui proposeront des tests. Nous avons également appris qu’une connexion Internet persistante sera nécessaire pour jouer et qu’EA effacera les données des joueurs une fois la phase de test terminée.

Alors voilà. Nous avons un premier aperçu de Battlefield Mobile, grâce à quelques captures d’écran sur la nouvelle liste du Play Store. Le jeu a l’air bien, et comme Industrial Toys gère le développement avec un lead qui travaillait auparavant sur la franchise Halo, un des fondateurs de Bungie, il y a une chance que les choses puissent être bien équilibrées malgré la conception free-to-play de ce jeu toujours en ligne. Jeu. Il est donc possible que Call of Duty: Mobile ait bientôt une concurrence féroce chaque fois que Battlefield Mobile atterrira officiellement en 2022. Espérons donc qu’EA ne gâche pas cela.