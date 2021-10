Découvrez la nouvelle série pour enfants d’Apple « Puppy Place »

« Puppy Place », la nouvelle série pour enfants d’Apple, a fait ses débuts sur Apple TV+ la semaine dernière.

Pour célébrer la première, la société a publié un premier aperçu ainsi qu’une introduction à l’un des chiens de la nouvelle série. Vous pouvez consulter les deux vidéos ci-dessous :

La nouvelle série pour enfants, basée sur les livres à succès de Scholastic, raconte l’histoire de deux frères et sœurs et des chiens qu’ils aident à nourrir.

Basé sur les livres les plus vendus de Scholastic, « Puppy Place » raconte les aventures de frères et sœurs qui aiment les chiens, Charles et Lizzie Peterson, et des copains chiots qu’ils accueillent à la recherche d’un foyer pour toujours.

Chacun des huit épisodes en direct raconte l’histoire d’un chiot qui trouve son chemin vers la famille Peterson. Charles (Riley Looc) et Lizzie (Brooklynn MacKinzie), dont les différentes approches se complètent, s’inspirent et parfois se confondent, font tout ce qu’il faut pour trouver un foyer heureux et aimant pour chaque chien. Découvrir ce qui rend chaque chiot spécial offre une perspective unique qui aide le couple à surmonter ses propres obstacles. Produit par Iole Lucchese, Caitlin Friedman et Jef Kaminsky de Scholastic Entertainment, Andrew Green, Linda Mathious, Heather MacGilvray, Vincent Brown et Ari Posner.