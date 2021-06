Découvrez la référence hilarante de retour en arrière de Miranda Cosgrove lors de l’ouverture d’iCarly Revival

Dans la séquence d’ouverture du renouveau d’iCarly, plutôt que les clips se déroulant sur un écran d’ordinateur comme l’original, cela se passe sur un téléphone. Et à 0:08 seconde, Carly de Cosgrove est assise devant un ordinateur avec un verre à la main et regarde l’écran. C’est une référence directe au rôle de Cosgrove au début des années 2000 en tant que Megan Parker dans Drake & Josh de Nickelodeon, qui dans un épisode s’est assise devant son ordinateur et a siroté un verre. L’image était devenue un mème et il semble que Cosgrove ne lâche pas son passé.