Hasbro a organisé son premier événement virtuel PulseCon l’année dernière et l’événement reviendra cet automne. Le lancement de l’événement sera programmé avec la nouvelle salle du trône de l’empereur inspirée du retour des Jedi, en exclusivité Hasbro PulseCon. L’ensemble comprend la figurine de l’empereur, le trône et la toile de fond du champ d’étoiles. Il sera disponible au prix de 31,99 $ sur le site Web de Hasbro Pulse pour les résidents des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.