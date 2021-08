Découvrez la superbe drague inspirée de Harley Quinn d’Ariel Versace – Ariel Versace ‘Cosmo Queens’

Les looks inspirés de Harley Quinn ne sont pas difficiles à trouver, mais si vous pensez avoir vu le meilleur des meilleurs, détrompez-vous, s’il vous plaît. La star de RuPaul’s Drag Race, Ariel Versace, s’est rendue à Cosmo Queens et s’est montrée avec cette transformation tueuse de Suicide Squad. Ce problème n’est pas surprenant compte tenu de ses compétences sans faille, mais la traînée n’est pas nouvelle pour Ariel. Elle est dans le jeu depuis 8 ans, et est également apparue dans la saison 11 de Drag Race !

“J’ai fait du théâtre toute ma vie et j’ai terminé ma licence pour la cosmétologie, alors quand j’ai découvert le monde du drag, c’était en combinant deux de mes plus grandes passions. J’aime pouvoir créer un personnage et un style de vie dans lequel entrer, en dehors de la norme! “

“Je décris Ariel comme” la poupée Bratz grandeur nature du New Jersey. ” Elle est sexy et colorée. J’aime que mon drag soit très esthétique, séduisant et coloré ! “

En ce qui concerne son apparence, Ariel dit d’aller grand ou de rentrer à la maison. “J’aime tout ce qui est coloré, sexy et exagéré ! Mais j’adore quand Halloween se déroule et j’ai une excuse pour faire des looks plus approfondis et spécifiques. J’ai fait une vidéo de Jennifer’s Body à Halloween dernier, qui était un hommage à Un de mes films préféré. “

L’hommage qu’elle a rendu au film Suicide Squad était si important. Découvrez la transformation complète !

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

