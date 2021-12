Découvrez la technologie Li-Fi, une nouvelle méthode qui pourrait remplacer le Wi-Fi

le Wifi les jours pourraient être comptés dans le futur après l’émergence d’une nouvelle technologie, connue sous le nom de Li-fi. Une équipe composée de plusieurs scientifiques de Caltech a annoncé dans le Revue scientifique une nouvelle découverte, formée par un matériau spécial de trois atomes.

La technologie Wifi est l’une des plus utilisées aujourd’hui

Afin de bien comprendre le travail, nous rappelons que le luz existe comme une vague et il a la caractéristique connue sous le nom de polarisation. Ce phénomène décrit la direction dans laquelle les ondes vibrent.

Comment s’est formé le nouveau matériau ?

L’un des participants à l’étude est Harry à l’eau, Professeur de Physique appliquée et science des matériaux, assure que trois couches d’atomes de phosphore ont été utilisées pour générer un matériau et pouvoir polariser la lumière, ce qui est accordable, précis et fin.

La technologie d’affichage à cristaux liquides se trouve dans Téléphone (s Oui téléviseursMais la technologie au phosphore noir a le pouvoir de prendre de l’avance sur elle-même. Ainsi, le ‘pixels‘de phosphore noir pourraient être 20 fois plus petites que celles du écrans LCD, mais avec une autre différence : il répondrait un million de fois beaucoup plus rapidement.

Le Wi-fi compte-t-il les jours ?

Le professeur considère que cette nouvelle technologie peut aussi servir à initier une alternative basée sur lumière pour wifi. Les chercheurs dans ce domaine qualifient déjà ce phénomène de Technologie Li-Fi.

« Un éclairage comme cette lampe très attrayante sur mon bureau ne transmet aucun signal de communication. Il ne fournit que de la lumière. Mais il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous asseoir dans un futur starbucks et faites en sorte que votre ordinateur portable reçoive un signal lumineux pour votre connexion sans fil au lieu d’un signal radio. Il n’est pas encore là, mais quand il arrivera, il sera au moins cent fois plus rapide que le WiFi », a déclaré Atwater.

