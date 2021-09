Découvrez la veste Iconic Cube de Max Mara réinterprétée par trois photographes

Il y a peu de choses susceptibles de vous mettre plus dans l’ambiance festive que de vous envelopper au chaud et de vous promener dans un marché de Noël, de chercher des cadeaux et de goûter à de délicieuses friandises de saison. Et il y a une raison pour laquelle ces friandises incluent si souvent des mets délicats comme la bratwurst et le gluhwein : c’est parce que les racines de ces bazars atmosphériques se trouvent en Allemagne à la fin du Moyen Âge, la tradition ayant traversé les siècles et perdurant jusqu’à nos jours. .

En Amérique, il existe un grand nombre de marchés de Noël – plus généralement appelés marchés de vacances – dans les villes, villages et villes du pays, dont beaucoup sont calqués sur leurs cousins ​​allemands de l’autre côté de l’étang.

Les stands en bois et les objets d’art et d’artisanat de style nord-européen sont tous deux des clins d’œil à cet héritage germanique et c’est un pastiche qui est lapé par un grand nombre de visiteurs chaque année. Vous trouverez ci-dessous un voyage en pot autour de 20 des meilleurs marchés de vacances à visiter aux États-Unis. Arlington, l’une des plus grandes villes du Texas.

Ce marché familial d’inspiration allemande est niché à côté du parc Globe Life et propose des cadeaux de vacances, des décorations et d’autres articles de fête traditionnels, ainsi qu’un éventail de divertissements en direct. Les visiteurs peuvent s’installer dans la Warming Haus tandis que les enfants apprécieront d’apercevoir l’ange Christkindl et de se faire prendre en photo avec le Père Noël lui-même.

Le marché prétend également être le seul endroit dans le sud-ouest où vous pouvez trouver des décorations et des dessins de Noël exclusifs de Käthe Wohlfahrt du célèbre village de Noël de Rothenburg ob der Tauber en Allemagne. QUAND 23 novembre-23 décembre O Texas Live! Plaza, 1650 E. Randol Mill Road, Arlington HORAIRES D’OUVERTURE du dimanche au jeudi de 11h à 21h ; ven-sam 11h-22h

Ce marché fait en fait partie d’une célébration plus large appelée Macy’s Light Up the Square, qui a lieu chaque année au cœur de Cincinnati et comprend l’éclairage annuel d’un arbre de Noël avec de la musique live, un feu d’artifice et une patinoire. le marché lui-même est authentiquement large éventail de fournisseurs.

Régulièrement classé parmi les meilleurs marchés de vacances d’Amérique, et tous ceux qui ont visité témoigneront pourquoi. Situé sur la rue F de Washington entre les 7e et 9e rues NW, à l’extérieur de la National Portrait Gallery et du Smithsonian American Art Museum, il présente une sélection tournante d’exposants et d’artisans proposant des beaux-arts, de l’artisanat, des bijoux, de la poterie, des vêtements et des produits alimentaires de spécialité.

Le marché a lieu tous les jours de la mi-novembre jusqu’au réveillon de Noël. Visitez le site Web du marché ici. QUAND 23 novembre-23 décembre O Centre-ville de Washington HEURES D’OUVERTURE De midi à 20h tous les jours.