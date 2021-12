Découvrez la vidéo GOTY 2021 de VG247 pour tous nos jeux préférés de l’année

Si vous avez consulté le site Web au cours des derniers jours, vous aurez vu nos articles sur le jeu de l’année 2021 augmenter! Chaque jour, l’un de nos rédacteurs donne son avis sur les faits saillants de l’année en première page, ce qui vous donne un aperçu de chacun de nos favoris à venir (espérons-le) bien mieux en 2022.

Si les discussions sur le jeu de l’année sont quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, vous voulez un peu plus d’élaboration sur les choix que nous avons faits, ou vous voulez voir le beau James Billcliffe en chair et en os, nous avons un énorme jeu de la vidéo de discussion de l’année en direct maintenant. Cela me présente moi-même, le rédacteur en chef de Guides James Billcliffe, le rédacteur en chef Sherif Saed, le producteur vidéo Dorrani WIlliams et le rédacteur en chef adjoint Alex Donaldson, alors que nous discutons tous de nos choix.

Cette vidéo est longue – deux heures entières, donc absolument quelque chose que vous voudrez mettre en place en arrière-plan lors d’une session de jeu tard dans la nuit ou pendant le travail. S’il y a un écrivain en particulier que vous aimez vraiment, vous pouvez toujours passer directement à sa section – je vous promets que le reste d’entre nous ne le prendra pas personnellement !

Il sera également intégré dans chacun des articles GOTY individuels du personnel de VG247, afin que vous puissiez obtenir l’intégralité de nos opinions chaque jour de leur mise en ligne. Quoi qu’il en soit, vous avez plein de choses à lire et à surveiller pendant les vacances de Noël.

Cela a bien sûr été une année difficile, à la fois pour les jeux dans l’industrie et en général. Chez VG247, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une meilleure année 2022. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quels sont vos jeux préférés cette fois-ci et ce que vous attendez avec impatience pour la nouvelle année.