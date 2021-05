Découvrez l’album de Niu Niu ‘Fate & Hope’: Out Now

«Nous pouvons penser que nos vies sont déterminées, mais tant que nous l’espérons, nous croirons toujours en un avenir meilleur», déclare Niu Niu, parlant de l’inspiration derrière son nouvel album Fate & Hope. L’enregistrement comprend Lisztl’extraordinaire transcription pour piano solo de BeethovenCinquième Symphonie emblématique ainsi que sa première composition Hope. Niu Niu explique: «En tant que jeune musicien plus de 200 ans après Beethoven, j’essaie de transmettre l’idée que son énergie, son héritage et son esprit vivront toujours en nous. C’est vraiment rendre hommage à Beethoven, tout comme j’ai senti que Liszt avait écrit sa transcription de la Cinquième Symphonie en hommage à Beethoven.

Écoutez l’album de Niu Niu Fate & Hope sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir l’histoire derrière l’enregistrement.

Découvrez l’album Fate & Hope de Niu Niu

Les compositeurs admirent depuis longtemps le chant des oiseaux. Haendel copié leurs mélodies dans un concerto pour orgue, surnommé The Cuckoo and the Nightingale. Respighi représentait plusieurs amis à plumes dans Les Oiseaux, tandis que Messiaen faisait la chronique des appels qu’il avait entendus dans sa France natale. Les zoomusicologues – des musicologues spécialisés dans la musique animale – ont fait valoir de manière convaincante que le chant des oiseaux est une forme d’art en soi. En fait, il est probable que l’un des motifs les plus célèbres de l’histoire de la musique ait été inspiré par l’appel percussif du Yellowhammer.

Symphonie n ° 5 de Beethoven

Le «dadadadaaaaaaaa» à quatre notes qui ouvre la Symphonie n ° 5 de Beethoven correspond au cri de l’oiseau aux couleurs vives que le compositeur entendit en traversant le parc de Vienne. La phrase emblématique, transcrite en trois croches suivies d’un minimum en pause, a été citée depuis, y compris dans des endroits improbables, tels que Saturday Night Fever («Un cinquième de Beethoven»). Il existe de nombreuses versions différentes de la symphonie originale, y compris des transcriptions pour piano.

«Je dois être à la fois orchestre et soliste»

«Je dois être à la fois orchestre et soliste», déclare le pianiste chinois Niu Niu, qui a inclus la transcription de Liszt sur son nouvel album solo Fate & Hope. «Tout le monde connaît l’ouverture du cinquième de Beethoven – il était vraiment important de bien faire les choses.»

Les transcriptions pour piano étaient un médium populaire au 19e et au début du 20e siècle. Ils étaient utilisés pour recréer de la musique avant que les enregistrements commerciaux ne soient largement disponibles et quand plus de gens jouaient du piano à la maison. Au fur et à mesure que les capacités techniques de l’instrument lui-même s’amélioraient, celles des pianistes se sont améliorées – les transcriptions sont devenues de plus en plus complexes. Liszt – l’un des premiers pianistes célèbres – était particulièrement brillant dans l’art de la transcription, retravaillant des dizaines de chansons, opéras et symphonies. Le Beethoven-Liszt op. 67 n’est pas simplement un arrangement; Liszt a intégré tous les éléments dans l’orchestration originale et les a transférés dans une œuvre pour piano qui est une pièce à part entière. Il y a une raison pour laquelle cette transcription n’est pas entendue très souvent: c’est extrêmement difficile à jouer.

«Liszt a vraiment pressé le potentiel du piano», reconnaît Niu Niu. «C’est intime mais aussi puissant. C’est une pièce très techniquement complexe, mais j’espère que les gens ne l’entendront pas et pourront s’immerger pleinement dans la musique.

«J’ai commencé à écrire Hope au début de la pandémie»

La légende raconte que l’emblème «dadadadaaaaaaaa» représente le destin qui frappe à la porte – une histoire alléchante, étant donné la tragédie personnelle entourant la vie de Beethoven. L’album de Niu Niu, Fate & Hope, tire la moitié de son titre de cette histoire; l’autre moitié fait référence à une pièce écrite par le jeune homme de 23 ans lui-même. «J’ai commencé à écrire Hope au début de la pandémie», explique-t-il, «Cela a pris plusieurs mois, et avec le temps, j’ai appris qu’il était aussi important d’éliminer que d’élaborer.» Le découpage de l’excédent a laissé un impromptu compact de cinq minutes. «Je me sens plus libre de jouer ma propre musique – bien que Hope soit soigneusement composée et qu’il y ait un flux émotionnel, il y a une qualité improvisée. C’est quelque chose que j’aime souligner et j’admire cette qualité chez Liszt et Chopin. »

Niu Niu était un prodige

Niu Niu est né en 1997 dans la ville chinoise de Xiamen, près de Taiwan. Ses parents lui ont donné le surnom de «Niu» pour raccourcir son prénom, Zhang Shengliang. (“ Niu ” est l’orthographe phonétique du mot chinois pour bœuf; 1997 était l’année du bœuf.) Il est devenu évident dès le début que Niu Niu était un prodige, même s’il dit que ses parents l’ont toujours protégé de cette étiquette . Il s’est inscrit au Conservatoire de Musique de Shanghai à l’âge de huit ans, le plus jeune étudiant à avoir jamais rejoint la prestigieuse institution, et a ensuite étudié au New England Conservatory et à la Juilliard School.

Fate & Hope est le deuxième album de Niu Niu pour Decca, après un récital de Liszt, Chopin, Schubert et Mendelssohn (2018). Mais le pianiste n’est pas étranger au processus d’enregistrement, ayant signé chez EMI Classics alors qu’il n’avait que neuf ans. Il s’agit de sa première collection Beethoven, un compositeur dont Niu Niu a appris l’idée de discipline: «Je ne veux pas dire des règles à suivre, mais le contrôle que nous devrions avoir. Cela joue un rôle vraiment important dans ma pratique et mon jeu.

Deux sonates de Beethoven sont prises en sandwich entre la symphonie et Hope. La Pathétique (n ° 8 en ut mineur, op. 13) est l’une des premières sonates, écrite alors que Beethoven n’avait que quelques années de plus que Niu Niu. Il regorge de belles mélodies qui lui valent le surnom de Pathétique – «émouvant». Le clair de lune (n ° 14 en ut dièse mineur, op. 27/2) est ainsi appelé après qu’un critique a comparé les thèmes ondulants du premier mouvement à un lac des Quatre-Cantons éclairé par la lune. En fait, la sonate a probablement été inspirée par la relation de Beethoven avec son élève, la comtesse Giulietta Guicciardi, 16 ans, à qui l’œuvre est dédiée.

Destin et espoir: deux idéaux opposés et puissants. «Nous pouvons penser que nos vies sont déterminées», dit Niu Niu, «mais tant que nous espérons, nous croirons toujours en un avenir meilleur.»

L’album de Niu Niu Fate & Hope peut être acheté ici.

Voulez-vous être le premier à entendre les dernières nouvelles du monde classique? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.