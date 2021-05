Découvrez l’application 2FA ‘Authenticator’ créée spécialement pour les utilisateurs Apple

Avec le piratage et les tentatives de phishing en ligne, il est plus important que jamais d’avoir une protection supplémentaire dans nos comptes. J’ai toujours utilisé Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, mais «Authenticator» de 2Stable est une nouvelle application d’authentification à deux facteurs conçue pour les appareils Apple.

2Stable est une société située en Andorre, et plusieurs fonctionnalités d’Authenticator se démarquent. D’abord et avant tout, il n’est pas nécessaire de créer un compte, et il vous suffit de vous souvenir d’un mot de passe. Vous pouvez également synchroniser et sauvegarder avec tous vos appareils via iCloud, y compris le Mac et l’Apple Watch.

Authenticator est très simple à utiliser et il est possible d’importer toutes vos données depuis Google Authenticator. Je n’ai jamais non plus expérimenté la fonctionnalité du presse-papiers universel Apple fonctionnant aussi rapidement qu’avec cette application. Un robinet sur l’iPhone, Command + V sur Mac, et c’est tout.

Si vous n’avez pas votre iPhone à portée de main, vous pouvez vérifier vos codes sur l’Apple Watch ou dans l’appli Mac. Sur Mac, par exemple, vous pouvez scanner votre écran dans l’application pour ajouter rapidement un nouveau compte. Si, par hasard, vous rencontrez des difficultés pour ajouter votre compte Uber ou votre e-mail, Authenticator affiche la FAQ de l’application pour vous aider à terminer l’authentification à deux facteurs.

Avec la prise en charge des widgets iOS 14, vous pouvez également sélectionner certains de vos comptes pour un accès facile. Authenticator prend également en charge l’authentification biométrique avec Touch ID et Face ID, et toutes les données sont cryptées même si elles sont stockées sur iCloud.

Pour le moment, l’équipe derrière l’application travaille sur le support U2F, les extensions Safari, Firefox et Chrome, le partage de compte sécurisé, le déverrouillage avec Apple Watch et la traduction / localisation dans d’autres langues. Même si les extensions Web ne sont pas disponibles, tant que vous avez au moins un appareil Apple (iPhone, iPad, iPod, Mac ou Apple Watch) avec vous, il est possible de saisir le code 2FA. Et même si vous êtes hors ligne, l’application génère toujours des jetons sécurisés.

Une chose que j’ai vraiment appréciée à propos d’Authenticator est la possibilité de sélectionner manuellement l’icône de votre compte. Par exemple, en utilisant la propre application de Microsoft, il y avait des connexions sans image. Avec celui-ci, tous mes comptes sont personnalisés, et je peux même choisir différentes icônes pour différents services.

Authenticator est téléchargeable gratuitement, mais vous devez payer un abonnement annuel de 9,99 $ pour profiter de l’application complète. Dans la version gratuite, l’utilisateur ne peut ajouter que deux comptes sans fonctions de synchronisation et de sauvegarde. Vous pouvez le télécharger ici.

