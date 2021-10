Découvrez l’ascension du jeu d’horreur annulée de Tomb Raider dans une nouvelle vidéo de gameplay

Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de Tomb Raider, Square Enix a publié de nouvelles images et des détails sur le jeu d’horreur de survie annulé Tomb Raider Ascension.

Square Enix a travaillé sur Tomb Raider Ascension pendant un certain temps dans le cadre de la « phase exploratoire » de développement qui conduirait au redémarrage de Crystal Dynamics en 2013. « C’est à travers Ascension que l’équipe a commencé à raconter une histoire d’origine à travers le prisme de la survie », a déclaré l’éditeur.

Lecture en cours : Tomb Raider Ascension (2013) Développement des premières séquences de gameplay et plus

Dans les séquences de gameplay, nous voyons Lara Croft courir dans divers environnements et se battre contre des créatures fantastiques d’un autre monde, parfois à cheval. Les images proviennent d’une version en développement du jeu, c’est pourquoi elle semble approximative. Cependant, cela montre certainement beaucoup de potentiel, il n’est donc pas difficile de voir pourquoi certains éléments ont été conservés pour le redémarrage.

Une deuxième vidéo montre certains des magnifiques concepts artistiques de Tomb Raider Ascension, qui représentent Lara Croft dans une variété de décors et d’environnements. L’œuvre représente également certains des ennemis que Lara rencontrerait et la jeune fille Izumi, qui aurait été aux côtés de Lara.

Dans une troisième vidéo, Square Enix présente certaines des maquettes de marque et d’art de la boîte pour Tomb Raider Ascension, qui auraient vraisemblablement été publiées sur Xbox 360, PS3 et PC. La vidéo présente également une voix off « exploratoire précoce » visant à montrer une autre facette de Lara. « Je me perds. J’ai des doutes. Je connais la douleur. Je connais la peur », dit-elle. « Un jour, je deviendrai une légende, un guerrier, un héros, un raider. Mais d’abord, je serai un survivant. »

L’élément de survie était une facette clé du redémarrage de Tomb Raider en 2013, à la fois en termes de gameplay et d’histoire. Le jeu a eu du succès et a engendré deux suites, Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018).

Compte tenu du succès et de l’emblématique de la série Tomb Raider, on s’attend à ce qu’il y ait plus de jeux à l’avenir, mais aucune annonce officielle n’a encore été faite. Crystal Dynamics travaille désormais aux côtés de The Initiative de Microsoft sur un redémarrage de Perfect Dark.