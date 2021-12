découvrez le bilan de l’année sur vos réseaux sociaux

11/12/2021 à 15h24 CET

Cela a été une année difficile pour beaucoup d’entre nous, mais il y a sûrement eu plus de moments à retenir qu’en 2020, des questions telles que voyager, rencontrer ses proches et vivre des expériences sont devenues quelque chose de plus facile en 2021. Pour revenir sur 2021, Instagram implémente une fonctionnalité appelée PlayBack.

À partir d’aujourd’hui, l’application créera un tour de notre année en utilisant jusqu’à dix de vos histoires. Nous pouvons supprimer certaines des histoires et ajouter les nôtres via le fichier Histoires. Apparaîtra un message dans le fil qui nous demandera si nous voulons créer ou modifier sa reproduction. La fonction ne sera disponible que pendant quelques semaines, afin que les gens puissent « célébrer et réfléchir à 2021 avant le Nouvel An », selon Instagram.

Ces dernières années, de nombreux utilisateurs d’Instagram ont utilisé des applications tierces pour créer un collage de leurs neuf publications les plus suivies de l’année, qu’ils peuvent partager avec le flux principal ou les Stories.

C’est quelque chose que font de plus en plus d’applications, comme Spotify avec son « Wrapped ».