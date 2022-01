Découvrez le choix de Kelee Ringo qui a remporté le titre contre l’Alabama

Le premier est venu un poignard de la Géorgie n ° 3 lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire de lundi. Puis vint le clou dans les espoirs persistants de championnat de l’Alabama. Le résultat? Les Bulldogs ont remporté leur premier titre national depuis 1980 avec une victoire de 33-18 sur le Crimson Tide.

Ce fut un match à un point pendant une grande partie du quatrième quart du match de championnat à Indianapolis. Mais avec un touché tardif impressionnant et un choix parfait de six avec moins d’une minute à jouer, les Bulldogs ont brisé les espoirs de titre de Crimson Tide et l’ont revendiqué pour eux-mêmes.

Après que les deux équipes aient connu un début offensif plus lent que prévu en première mi-temps, les choses ont changé en deuxième mi-temps, les deux équipes marquant finalement leurs premiers touchés. Et avec une légère avance de 19-18, la Géorgie s’est éloignée – grâce à un touché de 15 verges de Brock Bowers – et a pris un avantage de 26-18.

Mais ensuite est venu le grand jeu qui a presque scellé le championnat national pour les Bulldogs.

Avec moins d’une minute à jouer, l’Alabama avait le ballon aux 3e et 10e sur la ligne des 44 verges de la Géorgie, et lui et le quart-arrière Bryce Young ressentaient clairement la pression. Et Young a regardé vers le bas mais a sous-jeté le ballon, ouvrant la porte au demi défensif Kelee Ringo pour éliminer le vainqueur du trophée Heisman.

Ringo a décollé pour la zone des buts, et grâce à un bon blocage de ses coéquipiers, il y avait un chemin généralement clair et facile. Et c’était tout.

Il a marqué l’interception, a donné une avance de 33-18 à la Géorgie avec le point supplémentaire et a aidé les Bulldogs à remporter leur victoire tant attendue au championnat.

Lorsqu’on a demandé à l’entraîneur géorgien Kirby Smart ce qu’il avait vu pendant ce match, il a répondu :

«En fait, j’ai vu environ 1 000 exercices que nous avons effectués au cours de l’année, en jouant au ballon avec Kelee. Et je savais qu’il allait l’attraper. Je ne savais pas qu’il allait le repousser ! Mais je savais qu’il allait l’attraper. Et quel grand jeu dans un grand moment.

C’était la deuxième fois que les Bulldogs éliminaient Young dans ce match – la première s’est produite au début du troisième quart – mais celui-ci est arrivé au moment idéal pour Ringo et son équipe.

Cette victoire était la première de l’entraîneur géorgien Kirby Smart en tant qu’entraîneur-chef contre son ancien patron, Nick Saban de l’Alabama.