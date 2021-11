Découvrez le dernier look de Demi Moore sur le tapis rouge aux Fashion Awards 2021

Demi Moore donne le plus aux Fashion Awards cette année.

L’actrice d’Empire, 59 ans, a dévoilé son dernier look lors de l’événement annuel à Londres, en Angleterre, le lundi 29 novembre. Arrivée sur le tapis rouge dans une robe ombrée à épaules dénudées avec de longs gants noirs, Demi a été vue en train de sourire sur le tapis. À un moment donné, elle a fait une moue et un sourire féroces pour rivaliser avec la pose de n’importe quel modèle. (Elle a elle-même récemment défilé lors d’un défilé de mode Fendi en janvier.)

Demi est ensuite montée sur scène avec Tom Daley présenter Kim Jones avec le prix Leader of Change Creativity pour son travail avec Dior Men et Fendi.

« Merci @britishfashioncouncil pour le prix Leader of change et designer de l’année pour @dior et @fendi love à tous ceux qui travaillent avec moi à @lvmh », a écrit plus tard Kim sur Instagram.

Il est clair que Demi est une grande fan. Après s’être pavanée sur le podium de Fendi, elle a expliqué à quel point ce moment avait été « magique » pour elle.