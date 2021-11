Découvrez le dernier podcast Meidas Touch avec l’invité Elie Mystal

Les gars de Meidas Touch ont sorti leur dernier podcast. Dans cet épisode, ils discuteront avec Elie Mystal de toutes les questions juridiques importantes qui se déroulent aujourd’hui dans le pays.

NASHVILLE, TENNESSEE – 26 OCTOBRE: Elie Mystal prend la parole sur scène lors du Politicon 2019 au Music City Center le 26 octobre 2019 à Nashville, Tennessee. (Photo par Ed Rode/. pour Politicon)

Voir une description de l’épisode ci-dessous:

« Dans l’épisode d’aujourd’hui de The MeidasTouch Podcast, les frères s’assoient avec Elie Mystal ! Si vous avez vécu sous un rocher, Elie est le correspondant de la justice de « The Nation » – couvrant les tribunaux, le système de justice pénale et la politique – et la force derrière la chronique mensuelle du magazine « Objection! » Au cours de l’interview, Elie discute des phrases ridicules infligées aux insurgés du 6 janvier, pourquoi Merrick Garland doit intensifier son jeu, ses droits de vote et bien plus encore. Pendant le reste de l’épisode, les frères discutent de ce à quoi s’opposait exactement Kevin McCarthy lors de son discours de 8 heures sur le sol de la maison, des derniers jours de Louis DeJoy au pouvoir et de la façon dont les démocrates doivent passer à l’attaque en transmettant leurs réalisations.

Voir également