Découvrez le fabuleux premier teaser de la saison 2 de We’re Here

Vous feriez mieux de décrocher le téléphone, car HBO appelle toutes les reines pour la saison deux de Nous sommes ici.

Le jeudi sept. Le 9 octobre, le réseau a publié le premier teaser de la saison à venir de We’re Here, qui débutera le jour de la sortie nationale (11 octobre). Cette date de première ne pourrait pas être plus parfaite, car Nous sommes ici consiste à « répandre l’amour et la connexion à travers les petites villes américaines, à travers l’art de la drague », selon HBO.

Encore une fois, Bob la drag queen, Eurêka O’Hara et Shangela incitent les résidents de petites communautés à participer à des événements épiques d’une nuit seulement. Et, en résultat, les participants sont capables de montrer au monde qui ils sont d’une manière unique et honnête.

Shangela assure à un habitant d’une petite ville dans le teaser: “Vous êtes entouré d’amour.”

Il semble que les reines soient prêtes à dominer la saison dernière, car les tenues sont tout aussi fabuleuses, les perruques sont parfaitement coiffées et les mouvements sont encore plus tueurs. En fait, il y a une chute mortelle à 0:33 que vous ne voulez pas manquer !