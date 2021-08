Découvrez le Ford F-150 Lightning sous tous les angles – avec de l’espace pour les déchets dans son coffre

Le Ford F-150 Lightning est un gros problème. Ici aux États-Unis, la série F de Ford n’est pas seulement le camion le plus vendu au cours des 44 dernières années, c’est le véhicule le plus vendu au pays, point final.

En tant que tel, les enjeux sont élevés pour le F-150 Lightning – la première camionnette électrique à batterie de Ford. Si l’objectif est de convertir les acheteurs de camions ICE (moteur à combustion interne) en acheteurs de camions électriques, le Lightning doit être un excellent véhicule électrique et un excellent camion. Ce n’est pas une mince affaire.

Et tandis que d’autres fabricants – comme Tesla, Rivian, Canoo et General Motors (Hummer) – ont tous annoncé des camions électriques, le Lightning présente trois avantages importants.

Ce sera l’un des premiers camions électriques à atteindre les clients (printemps 2022), c’est le camion électrique le plus abordable actuellement annoncé (39 974 $), et c’est la version électrique d’un camion ICE existant qui bénéficie d’un écosystème bien établi d’accessoires.

Nous avons récemment eu la chance de voir – mais pas de conduire – le Ford F-150 Lightning en personne, nous voulions donc vous expliquer certaines des caractéristiques uniques du véhicule électrique (et du camion) de ce véhicule.

VE infiltré

Outre une meilleure aérodynamique et des phares, des feux arrière et une calandre légèrement différents, le Lightning est à peu près identique à son homologue ICE. Il n’existe qu’en une seule configuration de carrosserie : SuperCrew (4 portes) avec un lit de 5,5 pieds (1,67 m).

Toutes les versions Lightning ont deux moteurs et une transmission intégrale. Deux options de batterie sont disponibles : 300 mi (482 km) avec 563 ch et 775 lb-pi de couple, plus 230 mi (370 km) avec 426 ch et 775 lb-pi de couple.

Vous avez le choix entre quatre versions : PRO et XLT (batterie 230mi, 300mi en option), plus Lariat et Platinum (batterie 300mi). Nous avons passé du temps avec la version Platinum entièrement équipée, qui coûte 90 474 $ avant les frais de destination et les incitations.

Ford estime le temps de 0 à 60 mph du Lightning à 4,4 secondes, soit environ 0,8 s de moins que le F-150 le plus rapide de Ford, le Raptor.

Le Lightning abandonne également la suspension arrière à essieu moteur solide que l’on trouve sur les modèles ICE pour une suspension arrière indépendante. Entre la suspension améliorée et le centre de gravité bas (à partir de la batterie sous le plancher), nous nous attendons à ce que le Lightning soit également le meilleur F-150 de Ford à ce jour.

Étant donné que le Lightning est dimensionnellement identique à l’ICE SuperCrew F-150, il fonctionne avec les accessoires et l’équipement existants.

Il garde même la roue de secours pleine grandeur sous le lit à l’arrière. La capacité de charge utile maximale est de 2 000 lb (907 kg), dont 400 lb (181 kg) dans le grand Mega Power Frunk. Bien que Ford n’ait pas encore révélé les tailles de batterie pour le Lightning, les estimations de la gamme EPA de la société supposent une charge utile de 1 000 livres (453 kg).

Il peut alimenter votre maison et votre technologie

Le Lightning peut remorquer jusqu’à 10 000 lb (4535 kg) et hérite de certaines des fonctionnalités optionnelles de l’ICE F-150, comme les balances embarquées pour mesurer le poids de la charge utile (et prévoir la portée avec plus de précision).

Pour la charge, le Lightning prend en charge la charge rapide CC de 150 kW (CCS Combo 1) et est livré avec le chargeur mobile Ford 240 V / 120 V, 32 A. Les versions avec la batterie de 300 miles incluent également la station de charge Ford Pro 80A pour une charge CA de 19,2 kW à la maison.

Une fois installée par des professionnels, la Ford Charge Station Pro (associée à un commutateur de transfert) permet également une nouvelle fonctionnalité intelligente appelée Ford Intelligent Backup Power.

Cela permet au Lightning d’alimenter votre maison jusqu’à 3 jours (30 kWh par jour, 9,6 kW de pointe) en cas de panne de courant, et peut être étendu à 10 jours en rationnant la consommation d’énergie – idéal pour les urgences comme l’hiver massif de 2020 panne du réseau électrique au Texas.

Une autre caractéristique différenciante est le nombre de prises de courant alternatif offertes par Lightning.

Il y a 7,2 kW de puissance disponible dans le lit (une prise 240 V, 30 A et deux jeux de prises doubles 120 V, 20 A), plus 2,4 kW de puissance disponible dans le coffre (quatre prises 120 V, 20 A combinées).

Vous trouverez même quelques prises 120V dans la cabine (une à l’avant, une à l’arrière). Cela fait un total de 11 prises – sans compter les différents ports 12V et USB (Type-A et C).

Junk dans le Mega Power Frunk

Le Mega Power Frunk est ce qui distingue vraiment le Lightning de son homologue ICE. À 14 pieds cubes (396 litres) – environ la même taille que le coffre de la plupart des voitures – et avec une capacité de charge utile de 400 lb (181 kg), c’est un espace massif et verrouillable (avec sorties) pour les outils et autres équipements.

La grille est intégrée au couvercle électrique, ce qui facilite le chargement, et il y a même un espace de rangement supplémentaire sous la moitié du sol (avec un trou de vidange pratique).

Sur le plan technologique, le Lightning possède le même écran central de 15,5 pouces équipé d’un bouton de volume (Ford Sync 4A) que nous avons vu dans la Mustang Mach-E – du moins sur les modèles Lariat et Platinum.

Un écran paysage de 12 pouces (Ford Sync 4) est de série sur les versions PRO et XLT. L’assistance au conducteur Co-Pilot360 de Ford est incluse, ainsi qu’une vue à 360 degrés lors du stationnement, et BlueCruise Level 2 ADAS est facultatif.

La connectivité LTE (avec point d’accès Wi-Fi) est standard pour les mises à jour en direct, et l’application FordPass vous permet de contrôler à distance diverses fonctionnalités (comme la climatisation), de surveiller la charge et d’utiliser votre téléphone comme clé.

Le logiciel Sync de Ford comprend également une planification intelligente des itinéraires – prenant en compte le poids de la charge utile, la topographie, la météo et le trafic – ainsi que l’intégration du réseau de recharge (avec Electrify America) pour une expérience transparente aux bornes de recharge.

Ce modèle Platinum regorge de conforts tels que des sièges chauffants / ventilés en cuir à réglage électrique, un espace de rangement sous le siège arrière, un levier de vitesses rabattable électriquement, une surface de travail de la console centrale, un double toit ouvrant transparent et un hayon électrique – pour n’en nommer que quelques-uns.

Jetez un œil au Ford F-150 Lightning Platinum sous tous ses angles dans notre galerie de photos ci-dessous.

Premières impressions

Dans l’ensemble, nous sommes assez impressionnés par le Lightning. Il ressemble et se sent comme un pick-up normal – comme un ICE F-150 ordinaire, même – qui se trouve être entièrement électrique.

En tant que tel, il offre tout ce que vous attendez d’un camion et d’un véhicule électrique. Fondamentalement, c’est le meilleur des deux mondes – avec en prime des fonctionnalités telles que Ford Intelligent Backup Power, le Mega Power Frunk et 9,6 kW de puissance de sortie.

Mais il y a beaucoup plus à couvrir, alors gardez un œil sur notre examen complet, à venir en 2022.