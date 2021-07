Découvrez le Global X Blockchain ETF (BKCH) et ses avantages pour vous exposer au BTC à moindre risque

Bien que les rendements de Bitcoin pour le moment ne soient pas aussi bons que lorsqu’il a atteint son plus haut niveau historique, cela n’implique pas que les investisseurs ne soient plus intéressés par cette crypto-monnaie. Par conséquent, à mesure que le monde des crypto-monnaies avance, évolue et s’étend, Bitcoin le fait également indirectement. Les moyens d’accéder au BTC se multiplient, et l’un d’entre eux passe par les ETF. Le dernier exemple en est le Global X Blockchain ETF (BKCH), et nous vous expliquons ici de quoi il s’agit.

Ce n’est un secret pour personne que bien que les prix soient un peu élevés pour un investisseur moyen, il existe des fonds négociés en bourse ou des ETF qui en profitent pour se développer. Ces ETF tirent parti d’un nombre croissant d’actions avec des corrélations et des liens avec des crypto-monnaies pour offrir aux acteurs du marché une exposition basée sur les actions à Bitcoin et plus encore.

Cependant, sur des marchés comme les États-Unis, les régulateurs s’opposent à l’idée d’approuver expressément les ETF portant le titre Bitcoin. Cela conduit à choisir d’utiliser le mot blockchain ou similaire. Cependant, ce qui se passe aux États-Unis est une opportunité pour d’autres pays qui recherchent des alternatives d’adapter leur cadre réglementaire pour le rendre plus ouvert à ces options avec les crypto-monnaies.

Qu’est-ce que l’ETF Global X Blockchain (BKCH) ?

Le Global X Blockchain ETF (BKCH) est un nouveau fonds négocié en bourse, qui pourrait être la clé pour attirer plus d’investisseurs dans le secteur de la crypto-monnaie. BKCH se distingue par son exposition étendue aux dérivés BTC. Coinbase, Bitcoin Marathon Digital et Riot Blockchain se combinent pour 35% de la cotation du fonds. Par conséquent, les ETF comme BKCH servent les investisseurs à la recherche d’une exposition au Bitcoin sans avoir à détenir directement des jetons BTC.

Conclusion : BKCH est un fonds blockchain lié à Bitcoin. Quoi qu’il en soit, cela pourrait être un bon moyen d’accéder à deux sujets sous un même toit.

Ce qui est essentiel pour les investisseurs à comprendre, c’est que bien que la blockchain soit l’épine dorsale des transactions cryptographiques, elle a une myriade d’applications au-delà de cela. Cela se reflète dans de nombreux concurrents chevronnés de BKCH. Cependant, la nouvelle génération d’ETF blockchain, y compris le fonds Global X, offre une exposition plus directe, bien que par le biais d’actions, aux crypto-monnaies.

En ce sens, nous pouvons souligner que le BKCH suit le Solactive Blockchain Index. En outre, il est conçu pour offrir une exposition aux entreprises tirant parti de l’adoption de la technologie blockchain. Cela inclut les sociétés minières de crypto-monnaie, les transactions de blockchain et d’actifs numériques, les applications de blockchain et bien plus encore.

Quelques faits intéressants

Selon Global X, « les organisations devraient dépenser 6,6 milliards de dollars US en solutions blockchain en 2021, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2020. » Puis ils ont ajouté que “d’ici 2024, les dépenses totales en solutions blockchain devraient atteindre 19 milliards de dollars américains, un taux de croissance annuel composé de 48%”.

Si vous avez fait suffisamment de recherches sur Bitcoin et les crypto-monnaies, vous saurez que la technologie blockchain elle-même a des possibilités et des potentialités infinies. C’est pourquoi tant de gens ont décidé de se concentrer sur cela, plutôt que sur ce qui peut ou ne peut pas arriver avec Bitcoin. C’est pourquoi les ETF comme celui que nous présentons ici sont valables à analyser.

