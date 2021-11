Découvrez le matériel qui vous permettra d’améliorer le signal Wi-Fi dans votre maison

La signal wifi C’est l’un des éléments que l’on retrouve aujourd’hui dans pratiquement tous les maisons de Espagne. Parfois et en raison de diverses circonstances, le wifi n’atteint pas tout à fait notre dispositifs, ce qui fait que, par exemple, nous ne pouvons pas téléchargez-nous certains déposer ou vidéo.

Le wifi dans notre maison peut se dégrader selon la zone où nous sommes

Autres sources

Un grand nombre de méthodes à la maison Pour essayer améliorer le signal wifi, mais des chercheurs du Université de Dartmouth, au Hanovre, ils ont découvert un système avec des résultats remarquables qui ont beaucoup à voir avec la papier d’aluminium.

La feuille d’aluminium augmente le signal Wi-Fi

Selon les conclusions tirées par ces chercheurs, la feuille d’aluminium est un élément clé qui contribue à améliorer le signal wifi ou même de l’augmenter. Pour réaliser cette expérience, un base stable sous forme de S (une Imprimante 3D) qu’ils ont recouverts de papier d’aluminium et également placés sur le antennes de routeur.

Lire aussi MundoDeportivo.com

En montant cette barrière en aluminium, on a découvert qu’elle pouvait être mieux diriger le signal wifi, minimisant l’impact que les murs finissent par produire dans la perte de signal de tous les appareils connectés.

Il est normal de ne pas avoir d’imprimante 3D à la maison, nous pouvons donc utiliser notre propre écran en aluminium fait maison et améliorez notre Wi-Fi en suivant ces étapes simples que nous exposons ci-dessous :

Étapes à suivre pour un paravent en aluminium fait maison

-Découpez un papier carton 40 x 30 cm qui est flexible, mais en même temps qu’il peut être maintenu debout. Ensuite, vous devez lui donner un forme concave pour marquer le look final.

-Étendez le carton et vous devriez le couvrir complètement avec la feuille d’aluminium, exposant la partie la plus brillante. ça doit bien paraître lisse, éliminant la plupart des rides et ainsi le signal peut bien rebondir. Vous pouvez utiliser de la colle pour joindre les deux parties.

Certains routeurs n’offrent pas tout à fait le meilleur signal Wi-Fi en raison de divers facteurs.

Autres sources

-Faire exactement la même chose pour couvrir l’autre visage et sceller les deux côtés tout en étant concave pour le faire ressembler à une antenne parabolique.

-Tu dois faire deux triangles égaux, environ 7 cm, que nous utiliserons plus tard comme pieds pour le carton recouvert de papier d’aluminium.

-Nous allons en couper 3 cm à son sommet supérieur d’y joindre l’écran en aluminium créé précédemment.

Lire aussi