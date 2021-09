Découvrez le métavers à votre manière avec Trace Network

Trace Network, le protocole DeFi et NFT de nouvelle génération pour une large gamme d’applications grand public et d’entreprise, offre une expérience unique et immersive à la communauté dans le monde virtuel. Dans une annonce récente, le projet a exprimé son intention de créer un protocole de style de vie basé sur NFT pour le métaverse. Le nouveau protocole offrira des options de personnalisation illimitées pour l’utilisateur final tout en permettant aux marques de permettre aux personnes virtuelles d’afficher leurs créations.

Le concept de métaverse a gagné en popularité ces derniers jours, grâce à l’adoption croissante de la NFT et à l’approche de la première virtuelle largement suivie dans le monde post-COVID. Nous vivons déjà une seconde vie dans l’espace virtuel à travers des jeux, des rencontres entre autres. Étant un espace virtuel partagé créé avec la convergence de la réalité virtuelle améliorée et de la réalité augmentée sur Internet, le métaverse donne une apparence d’interaction physique aux activités virtuelles. Les gens trouvent un soulagement bienvenu des routines autrement monotones, et en même temps, en tant qu’êtres humains, beaucoup essaient de se différencier des autres.

Trace Network Labs reconnaît le besoin d’une expérience virtuelle immersive parmi les internautes, ce qui l’a encouragé à créer le protocole de style de vie basé sur NFT pour le métaverse. Après avoir créé le Bling Marketplace, qui permet aux marques de luxe de créer des versions NFT de produits du monde réel à vendre et aux enchères sur une plate-forme décentralisée, Trace Network permettra désormais à ces mêmes marques de fournir des vêtements et des consommables NFT à vos clients.

Ces vêtements et consommables NFT continueront de représenter les éléments réels dans le monde réel, et les utilisateurs qui possèdent ces NFT peuvent également posséder le produit physique correspondant, ce qui, bien sûr, est à la discrétion des marques qui les émettent. Aussi, tant qu’ils possèdent le produit, ils peuvent l’afficher dans leurs avatars dans le monde virtuel. Trace Network propose des NFT centrés sur les métaverses en tant que solution multi-chaînes, permettant la portabilité entre différents métaverses dans tous les principaux protocoles de blockchain.

Le protocole de style de vie basé sur NFT pour le métaverse fournira une passerelle aux marques pour transférer leur capital de marque vers le monde virtuel. Il sera activé grâce à une nouvelle suite de kits de produits et de services qui sera bientôt disponible pour les marques partenaires de luxe et de style de vie de Trace Network.

La différence que Trace essaie de faire est la délimitation des produits à usage unique, c’est-à-dire des avatars et des NFT portables limités à un seul métaverse, ce que des marques comme Burberry, D&C et quelques autres ont déjà fait. Trace Network Labs a envisagé et travaille actuellement sur un protocole de passerelle qui permettra aux NFT de créer des produits de mode et de style de vie qui seront agnostiques du métaverse – ceux qui peuvent entrer dans N’IMPORTE QUEL métaverse !

Bientôt, avec les offres Trace Network, non seulement la personne profitera de la sensation, du confort et du symbole de statut qu’offrent les marques de créateurs, mais son avatar virtuel revêtira les mêmes tenues pour faire une déclaration forte dans de multiples métavers.

En savoir plus sur le réseau Trace sur : https://www.trace.network/