Découvrez le multiplicateur de Mayku : la machine ultime pour les entreprises créatives

La formation sous pression n’est peut-être pas la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la fabrication, mais le multiplicateur Mayku a pour objectif d’apporter cette technologie aux petites et moyennes entreprises et aux créatifs. Généralement réservé aux grandes lignes de production, le formage sous pression est un processus où une grande feuille de matériau thermoréactif est chauffée et formée autour d’un objet pour créer un moule qui peut ensuite être utilisé pour dupliquer l’objet à partir de matériaux comme le plâtre, la résine ou même nourriture.

Non seulement le multiplicateur le met à la disposition des consommateurs de tous les jours, mais il utilise une gamme de matériaux de moule différents pour s’adapter à différents environnements et circonstances. Mayku, la société d’usine de bureau à l’origine du multiplicateur, a annoncé que « De nos jours, la fabrication de produits est trop chère et compliquée pour la grande majorité des gens. Dans cet esprit, Mayku vise à changer notre façon de penser l’expérience et le rendement de fabrication en des machines de construction que tout le monde peut utiliser à la maison ou au bureau.”

Machine de fabrication de moules

(Crédit image : Mayku)

Le multiplicateur sera disponible en précommande générale à partir du 5 octobre directement via le site Web de Mayku, et si vous le souhaitez, vous pouvez en acheter un pour une offre anticipée de 1 999 $ / 1 449 £ (environ 2 700 $ AU), sinon, le prix standard est 4 999 $ / 3 499 £ (environ 6 750 $ AU). C’est loin d’être bon marché, mais une machine de qualité industrielle coûterait beaucoup plus cher, et le seul produit similaire directement au consommateur que nous pourrions trouver sur le marché est la Mayku Form Box, un autre produit de la même marque qui a introduit le formage sous vide dans le espace de bureau.

Mayku affirme que le multiplicateur moule des formes complexes et détaillées en appliquant une pression équivalente à celle de quatre éléphants (quatre tonnes de force) sur une seule feuille de matériau. Vous pouvez ensuite utiliser cette feuille comme moule, en supprimant les tâches extrêmement longues et laborieuses de la fabrication de moules traditionnels dans lesquels plusieurs étapes doivent être suivies, telles que prendre des négatifs du produit que vous souhaitez reproduire, puis le couler manuellement dans votre Matériel.

En parlant de matériaux, il existe une sélection de différentes feuilles parmi lesquelles choisir, y compris celles spécialisées pour une utilisation avec de la résine, et même une « feuille flexible » de type silicone pour créer des moules flexibles, quelque chose qui prend non seulement beaucoup de temps à créer. traditionnellement, mais demande aussi beaucoup d’habileté.

Grâce à cette nouvelle technologie, les petites et moyennes entreprises n’ont plus besoin d’externaliser leurs besoins de moulage et de moulage vers des installations plus grandes. Le multiplicateur n’a peut-être pas un prix aussi bas que celui que l’on voit sur les imprimantes 3D modernes, mais il pourrait quand même faire économiser beaucoup d’argent aux consommateurs à long terme, car la plupart des usines n’accepteront pas les commandes inférieures à une certaine taille et peuvent être lourdes. frais de mise en place.

Ben Redford, co-fondateur et CPO de Mayku déclare : « Le multiplicateur est capable de reproduire rapidement des impressions 3D et d’autres formes, ce qui permet de fabriquer en interne. Avec sa précision absolue, le multiplicateur rivalise avec le silicone ou le moulage par injection en étant capable de produire des formes qui capturent des lignes et des rainures jusqu’à 0,0004 mm d’épaisseur, reprenant l’épaisseur de l’encre sur le papier. L’accès aux produits de niveau usine, sur le bureau, ouvre un monde de possibilités pour les utilisateurs finaux, car ils peuvent commencer à faire évoluer leur entreprise à faible coût avec des matériaux de meilleure qualité.

Le site Web du multiplicateur indique que quelque chose d’aussi fin qu’un seul cheveu humain peut être capturé à l’aide de la machine, et ce niveau de détail n’est généralement possible qu’avec un long processus de fabrication de moules industriels, donc si cette affirmation s’avère exacte, le multiplicateur a le potentiel de révolutionner la production par lots établie.

Analyse : il est temps de faire preuve de créativité

(Crédit image : Mayku)

À moins que vous ne soyez familiarisé avec les processus industriels ou la création de moules en atelier, il est probablement difficile de comprendre à quel point le multiplicateur est important pour les entreprises créatives. J’ai passé des années à étudier comment créer des moules professionnels de haute qualité en utilisant de la fibre de verre, du silicone et du polyuréthane et c’est un processus qui n’est pas seulement salissant et long, il peut également être dangereux pour votre santé. Cette machine de formage sous pression supprime tous les risques et les dégâts, ainsi que la plupart des compétences nécessaires pour créer des moules traditionnels.

Le multiplicateur est limité à la fabrication d’un moule en une seule pièce (par opposition à certains moules si grands ou détaillés qu’ils nécessitent plusieurs sections), mais ce système a de nombreuses applications – les cuisines, les dentistes et les concepteurs peuvent fabriquer un moule utilisable en quelques minutes. minutes, comme évoqué par Alex Smilansky, co-fondateur et PDG de Mayku.

Smilanksy déclare : « Nous avons passé les trois dernières années à écouter notre communauté mondiale. Nous avons entendu dire que les créateurs souhaitent contrôler leur production de bout en bout, sans dépendre des usines ni avoir à effectuer de grandes quantités minimales de commande. “

“Avec le multiplicateur, nous avons entrepris de créer une machine qui remet le pouvoir entre les mains des fabricants, des chocolatiers lançant de nouveaux produits; aux artisans et artisans créant de nouveaux savons, bougies ou bijoux; aux ingénieurs de conception industrielle prototypant de petites séries de pièces avant de passer à la production de masse. Le mouvement de fabrication de bureau a vu des millions de fabricants prendre le contrôle des moyens de production. Nous assistons au début de la révolution non industrielle et c’est très, très excitant. “

(Crédit image : Mayku)

Cette non-révolution de l’industrie pourrait voir un boom dans les petites entreprises ou même les services de création de moules locaux de la façon dont nous voyons maintenant les imprimantes 3D grand public, avec des détaillants en ligne offrant des services d’impression sur mesure pour le prototypage de produits ou même simplement amener une sculpture numérique dans la réalité physique. Etsy possède un certain nombre de petits magasins spécialisés dans les services d’impression 3D pour ceux qui ne peuvent pas se permettre une imprimante 3D pour eux-mêmes, ou qui n’en ont pas besoin en dehors d’une poignée de choses qui ont besoin d’être imprimées.

Avec autant de développements dans des machines comme le multiplicateur, les graveurs laser à diode et les imprimantes 3D, les possibilités pour les petits ateliers et les entreprises se développent sans avoir besoin d’être restreintes par les grands fabricants. Si vous cherchiez le bon moment pour démarrer votre propre entreprise créative, nous sommes peut-être sur le point d’entrer dans un âge d’or pour la fabrication d’ordinateurs de bureau à domicile.